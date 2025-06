Ragnar Le Breton condamné pour violences : deux versions se contredisent, il fait appel

Condamné à un an de prison ferme pour des violences commises en mars dans l'Eure, l'humoriste Ragnar Le Breton affirme avoir agi en situation de légitime défense.

Ce lundi 23 juin, Matthias Quiviger, comédien ayant pour nom de scène "Ragnar le Breton", a été reconnu coupable de violences aggravées à l'encontre d'un père de famille, survenues en mars dernier au stade Pacy-Ménilles (Eure). L'humoriste connu sur les réseaux sociaux pour ses "baffes pour rire", a été condamné à un an de prison ferme sans aménagement par le tribunal d'Evreux, selon Ici Normandie.

Absent à l'audience et non représenté par un avocat, il a expliqué plus tard sur ses réseaux sociaux s'être trompé de date de convocation, pensant que celle-ci avait lieu le 25 juin.

Les faits reprochés remonte à mars 2025, au stage de Ménilles-Pacy (Eure). Ce jour-là, un père de famille, qui souhaite rester anonyme, accompagnait ses deux enfants à l'entraînement. Assoupi dans sa voiture, il affirme avoir été réveillé en sursaut. "J'ai senti ma voiture bouger dans tous les sens", a-t-il raconté dans des propos rapportés par Ici Normandie.

"Il me soulève et il me cogne, il m'a mis une droite"

Le père de famille raconte avoir baissé sa vitre pour demander calmement à l'homme de cesser. Mais selon lui, Ragnar Le Breton, visiblement énervé, aurait contourné le véhicule et exigé qu'il en sorte. L'homme a refusé. "C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture, et qu'il me soulève et il me cogne, il m'a mis une droite", rapporte la victime, qui a tenté de klaxonner et de se protéger sans succès. "Je crie parce que j'ai mal, je crie de douleur."

La procureure de la République a qualifié les faits de "véritable passage à tabac" et de "scène d'ultra-violence". Le certificat médical évoque dix-neuf blessures, dont des ecchymoses, douleurs et entorses. L'homme a bénéficié d'une interruption totale de travail (ITT) de quarante jours. Il est toujours en arrêt de travail.

Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet qui demandait cinq mois de détention, et a condamné Ragnar le Breton à un an prison ferme. Il écope également d'une interdiction de port d'arme pendant trois ans, d'un retrait de ses droits civiques pendant cinq ans, et d'une interdiction de contact avec la victime ou d'apparition à son domicile durant trois ans. Il devra verser 2 000 euros au fils et 5 000 euros de provision au père.

L'humoriste donne une autre version sur les réseaux sociaux

Sur ses réseaux sociaux, l'humoriste de 35 ans a livré sa version des faits, radicalement différente de celle de la victime. Après avoir contesté les faits et s'être excusé de son absence au tribunal, il a affirmé avoir agi en "situation de légitime défense", ajoutant "qu'il faut que chacun admette ses torts". "J'ai tenté de m'excuser dans un premier temps après m'être adossé sur son feu arrière. Il s'est montré très agressif, il a commencé à m'insulter", raconte-t-il. Il affirme que l'homme lui aurait saisi le cou. "À partir du moment où il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal, donc j'ai envoyé quelques pralines […]."

Toujours selon son récit, la situation s'est envenimée et certains enfants ont commencé à assister à la scène. Ragnar le Breton aurait commencé à quitter les lieux avant que l'homme ne revienne lui donner des coups, selon lui. "Ensuite, je lui mets une droite et il est tombé K.O. […] Je me suis dit 'quel cauchemar' et je suis parti au commissariat." Il a également annoncé faire appel de sa condamnation.