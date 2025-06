Avant son mariage avec Bezos, Sánchez a fait la fête à Paris avec ses amies, très connues en France

Bientôt mariée à Jeff Bezos, la présentatrice américaine Lauren Sánchez a bien profité de son enterrement de vie de jeune fille à Paris, accompagnée de plusieurs stars très connues en France.

Cela n'a échappé à personne, le milliardaire et créateur d'Amazon Jeff Bezos et la présentatrice américaine Lauren Sánchez se marient à partir de ce mardi 24 juin 2025 à Venise, en Italie. Un mariage XXL, dont les chiffres laissent rêveurs. 10 millions de dollars, c'est le prix que les deux tourtereaux envisagent de payer pour leur union, et régaler leurs convives pendant cet évènement hors normes. Au total, environ 200 convives assisteront à cet évènement.

Le couple Bezos envisage donc de dépenser entre 50 et 60 000 euros par invité. Comme le dit l'adage : quand on aime, on ne compte pas. Les invités seront triés sur le volet et la famille et les amis proches du couple seront privilégiés. Toutefois, plusieurs célébrités sont attendues - selon les informations du média Brides - comme Jared Kushner et Ivanka Trump, Kris Jenner, Kim Kardashian, Katy Perry et Orlando Bloom. "Il est fort possible qu'Oprah, Bill Gates, Miranda Kerr et d'autres soient également présents", apprend-on.

Sans surprise, le richissime couple a vu les choses en grand : les invités séjourneront à l'Aman Venice et au Gritti Palace. Coût d'une chambre : environ 500 000 dollars la nuit, selon le New York Post. Yacht, séances photo, décoration... Tout s'annonce grandiose pour l'union de Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Jusqu'à la présence de Lady Gaga et Elton John pour un concert privé le soir de l'évènement ? "C'est ridicule", indique uns source proche du dossier auprès du journal. Ces rumeurs seraient "totalement fausses".

En revanche, la mariée compte bien profiter de ses derniers jours de "liberté" avant d'être unie, pour le meilleur et pour le pire, à Jeff Bezos. En effet, Lauren Sánchez a célébré son enterrement de vie de jeune fille, pas plus tard que la semaine dernière, dans une ville qui sait faire la part belle à l'amour : Paris ! La ville lumière a accueilli la future mariée avec ses amies pour faire la fête. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses plus proches amies sont de véritables stars planétaires, bien connues des Français. D'après les informations de People, Kim Kardashian, Katy Perry, Eva Longoria et Kris Jenner, rien que ça, étaient présentes pour festoyer avec la future mariée dans la capitale française.

Pour rappel, ce mariage a beaucoup fait jaser, notamment chez les habitants de Venise. Et selon People, le couple a consacré beaucoup de temps pour que les locaux ne soient pas impactés par cet évènement hors du commun. "Nous travaillons ensemble et soutenons les organisateurs afin que l'événement respecte pleinement la fragilité et le caractère unique de la ville", a déclaré le couple dans un communiqué. Place désormais aux festivités à Venise, elles devraient durer jusqu'à ce jeudi 26 juin, officiellement.