Koba LaD jugé pour homicide involontaire : ses différentes versions au sujet d'un accident mortel

Le rappeur Koba LaD est accusé d'avoir provoqué un accident de voiture mortel en septembre dernier. L'enquête a démonté qu'il conduisait bien au-dessus des limitations de vitesse et sous l'emprise de stupéfiants.

Nouveau procès pour le rappeur Koba LaD. L'artiste comparaît ce mercredi 25 juin au tribunal correctionnel de Créteil, dans le Val-de-Marne, pour "homicide involontaire aggravé". L'homme âgé de 25 ans est accusé d'être à l'origine d'un grave accident de la route qui a couté la vie à son styliste et ami, William D., le 10 septembre 2024 sur l'A86. L'enquête a prouvé que Koba LaD était bien au volant de la berline Audi qui s'est déportée de la voie de gauche pour finir sa course dans un poids lourd stationné sur une bretelle de sortie d'autoroute conduisant à une station-service. Selon les éléments de l'enquête, le véhicule roulait entre 110 et 90 km/h sur une zone limitée à 40 km/h et l'artiste conduisait sous l'emprise des stupéfiants.

Koba LaD reconnaît avoir provoqué l'accident, mais se défend d'avoir consommé des drogues, en l'occurrence du cannabis, avant de prendre le volant le soir de l'accident. Le rappeur comme ses avocats assurent depuis le début de l'affaire qu'au moment des faits, l'artiste n'avait pas consommé de drogues depuis une dizaine de jours. Selon eux, le taux de THC détecté à la prise de sang résulte d'une ancienne prise de drogues et ne traduit pas une conduite sous emprise. "On ne conteste pas cette circonstance aggravante puisqu'en matière de THC, il n'y a pas de seuil comme pour l'alcool. C'est positif ou ça ne l'est pas. Mais le taux décelé ne pouvait pas avoir d'impact sur sa conduite", a déclaré Me Arthur Vercken, un des avocats de l'artiste, selon des propos rapportés par 20Minutes.

Les explications de Koba LaD

S'il se défend sur la consommation de drogues, Koba LaD a également tenté d'expliquer les circonstances de l'accident aux enquêteurs, en donnant plusieurs versions différentes. Il a d'abord évoqué une crevaison qui lui aurait fait perdre le contrôle du véhicule et aurait entraîné l'accident. Une hypothèse rapidement écartée après l'absence de constatations concernant des problèmes techniques ou mécaniques sur le véhicule.

Le rappeur au trois disques de platine a ensuite indiqué avoir essayé d'éviter une voiture qui se serait rabattue devant lui sans mettre son clignotant. Un scénario possible, mais remis en cause par les images de vidéosurveillance de l'autoroute et de la station-service qui ne filment aucune voiture en train de se rabattre devant la berline de Koba LaD comme l'a souligné le juge d'instruction. Les circonstances précises de l'accident mortel restent donc floues et seront au cœur du procès.

L'artiste assure sa défense pour s'éviter une condamnation, mais a conscience de porter une part de responsabilité dans cet accident. "Il reconnaît les faits, il sait très bien qu'il a tué un de ses meilleurs amis, il est traumatisé par ça", affirme Me Arthur Vercken. Koba LaD, sorti quasiment indemne de l'accident qui a tué un de ses proches, a déclaré avoir "perdu un frère" et a indiqué que "certaines images [le] hantent" selon un rapport de son conseiller d'insertion et de probation consulté par 20Minutes. Le document mentionne la "grande détresse" de l'artiste poursuivi pour homicide involontaire.

Dans cette affaire, le rappeur Koba LaD encourt jusqu'à 20 ans de prison puisqu'il est en récidive après deux précédentes condamnations. Le jeune homme a déjà écopé d'une peine de 3 mois de prison avec sursis en 2020 pour un accident de la route moins grave suivi d'un délit de fuite, et d'une peine de 15 mois de prison ferme en janvier 2025 pour des violences commises sur son ancien manager.