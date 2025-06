Le prix de la bague offerte par Jeff Bezos à son épouse pour le mariage est indécent

Jeff Bezos et Lauren Sanchez se marient lors d'une cérémonie à plusieurs millions de dollars ce vendredi 27 juin. Un montant qui ne tient pas compte du prix de la bague de fiançailles offerte à la future mariée.

Jeff Bezos n'a pas lésiné sur les moyens pour son second mariage. Le milliardaire épouse sa compagne et ancienne présentatrice de télévision Lauren Sanchez ce vendredi 27 juin à Venise. Une fête de trois jours célébrée en grande pompe qui aurait coûté 10 millions de dollars selon les estimations avancées par The Economic Times. Le couple et leurs plus de 200 invités triés sur le volet logent dans le luxueux hôtel Aman, niché au cœur d'un palais de la Renaissance et où les prix débutent à 2 000 euros la nuit, quand ils ne sont pas à bord des yachts qui ont envahi la lagune vénitienne.

Si la somme de 10 millions de dollars paraît astronomique, elle n'est pas difficile à sortir pour Jeff Bezos et son portefeuille de plus de 225 milliards de dollars. Avec tant d'argent déboursé, le mariage du fondateur d'Amazon ne passe pas inaperçu auprès des habitants de Venise, dont beaucoup s'agace de voir la Cité des Doges se tourner de plus en plus vers le luxe en dépit des locaux. Mais si la ville italienne a l'habitude des événements mondains de grande ampleur, cette fois elle "cesse d'être une ville pour devenir une gigantesque salle de bal privée !" regrette Tommaso Cacciari, un membre du collectif No Space Fro Bezos qui s'oppose à la tenue du mariage du milliardaire à Venise, auprès de Franceinfo. "Personne avant Bezos n'avait eu l'arrogance de s'arroger toute la ville", dénonce le militant qui fustige un "étalage pornographique de richesses".

Des richesses dépensées pour un mariage et qui ont fait parler dès les fiançailles du couple. Pour demander Lauren Sanchez en mariage, Jeff Bezos lui a offert une bague de 30 carats, dont le montant est estimé entre 3 et 5 millions selon W Magazine. Après de telles fiançailles - une demande faite sur le yacht du milliardaire en 2023, et deux fêtes organisées respectivement à Beverly Hills aux Etats-Unis et à Positano en Italie - le couple n'a pas du s'attarder sur le prix des noces et de tout l'attirail : alliances, robe et costume, repas, décorations et autres. Des richesses dissimulées derrière le faste de la réception déjà critiquée par les Vénitiens.