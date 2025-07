P. Diddy, déclaré non coupable de trafic sexuel, risque quand même la prison

Le rappeur américain P. Diddy a été acquitté des chefs de trafic sexuel, de racket et d'association de malfaiteurs, mais il a été reconnu coupable de charges liées à la prostitution et il encourt une lourde peine de prison.

Le verdict est tombé dans l'affaire P. Diddy. Ce mercredi 2 juillet, le tribunal fédéral de Manhattan a jugé le rappeur américain non-coupable des accusations de trafic sexuel, de complot de racket et d'association de malfaiteurs, les trois chefs d'accusation les plus graves qui étaient retenus contre lui. L'acquittement de Sean Combs, vrai nom du rappeur américain, n'est cependant que partiel. L'homme de 55 ans a été reconnu coupable de deux accusations liées à la prostitution, plus précisément de transports à des fins de prostitution.

Avec ce verdict, P. Diddy échappe aux peines les plus lourdes. Les chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté étaient passibles de la réclusion criminelle à perpétuité précise le Washington Post. Mais le rappeur et producteur n'est pas encore totalement sorti d'affaire : il encourt encore jusqu'à dix ans de prison pour les deux accusations liées à la prostitution. Si le verdict a été rendu ce mercredi 2 juillet, la peine ne sera fixée que lors d'une audience distincte et par un autre juge. Aux Etats-Unis, les jurés se prononcent uniquement sur la culpabilité de l'accusé, laissant aux magistrats le soin de choisir et prononcer la peine.

P. Diddy, qui se trouve à la tête d'un empire musical, était accusé d'avoir abusé de deux petites amies, la chanteuse de RnB Cassie avec qui il a été en couple entre 2007 et 2018 et une femme ayant témoigné anonymement sous le pseudo de "Jane". Selon les accusations, il les aurait contraintes pendant des années à avoir des relations sexuelles avec des escorts et d'autres hommes pendant qu'il réalisait, filmait et se masturbait, le tout sous l'emprise de la drogue. Les plaignantes rapportaient également des faits supposés de viols et des violences perpétrés par le rappeur.

P. Diddy libéré sous caution ?

D'ici la prononciation de la peine, le rappeur restera-t-il en prison ou non ? P. Diddy est incarcéré depuis septembre 2024 et le début de l'enquête fédérale à la prison fédérale de Brooklyn. Il pourrait rester derrière les barreaux si les juges s'opposent à une libération sous caution ce mercredi 2 juillet. Après le rendu du verdict, son avocat Marc Agnifilo a demandé à ce que l'artiste "soit libéré avant le prononcé de sa peine, maintenant qu'il n'est plus confronté à des accusations de trafic sexuel et de complot de racket - plus graves que celles pour lesquelles il a été condamné", rapporte le New York Times. "Il s'agit de sa première condamnation pour prostitution, il devrait donc être libéré sous conditions", a ajouté le conseil.

La défense réclame la mise en place d'une caution d'un million de dollars pour des déplacements limités à New York, Los Angeles et la Floride, mais l'accusation reste fermement opposée à la libération du producteur sous caution. La procureure Maurene Comey a soutenu que P. Diddy avait des antécédents avérés de violence et de consommation excessive de drogue, et qu'il ne fallait pas lui accorder une libération sous caution en attendant sa condamnation pour des accusations graves. Les avocats et les magistrats débattent sur ce point, mais une décision est attendue dans les prochaines heures.