Mort de Bun Hay Mean : "Chinois marrant" a chuté d'un immeuble, les causes et circonstances encore incertaines

Bun Hay Mean, l'humoriste qui s'est fait connaître sous le nom de "Chinois marrant" a été retrouvé mort ce jeudi matin à Paris. L'éventualité d'un suicide ne serait pas exclue.

Bun Hay Mean a été retrouvé mort, ce jeudi matin, dans une rue du XVIIIe arrondissement de Paris, rapportent nos confrères du Parisien. L'humoriste, qui s'est fait connaitre sur les planches de stand-up sous le nom de scène de "Chinois marrant", aurait fait une chute d'un immeuble, et serait tombé du 8e étage. Selon le média francilien, les causes et circonstances de ce décès seraient encore très incertaines, Le Parisien évoque l'hypothèse d'un accident ou d'un suicide. RTL fait savoir que le parquet de Paris a ouvert une enquête "en recherche de causes de la mort".

Humoriste, comédien et chroniqueur sur Canal+, ce Bordelais d’origine cambodgienne s’était imposé ces dernières années comme une figure singulière de l’humour en France, jouant avec les clichés, les tabous, et les identités culturelles avec une audace qui mêlait autodérision, critique sociale et finesse d’observation. Surnommé "le Chinois marrant", en début de carrière, il s’amusait de cette étiquette pour mieux pointer les préjugés et s’interroger sur ce que signifie être français aujourd’hui.

Issu d’une famille cambodgienne ayant fui le régime des Khmers rouges, Bun Hay Mean avait grandi à Bordeaux dans un environnement modeste. Passionné de théâtre et de stand-up, il avait débuté dans les cafés-théâtres parisiens, notamment au Paname Art Café, un tremplin pour de nombreux humoristes de sa génération. Sa notoriété avait explosé dans les années 2010 avec son spectacle "Chinois Marrant", un one-man-show provocateur où il jouait avec les stéréotypes sur les Asiatiques, les Blancs, les Noirs, les Arabes, mais aussi les Français en général. Sous ses airs de provocateur, Bun Hay Mean proposait un humour subtil et politique et profondément humaniste.

Son style est rapide, tranchant, ponctué d’improvisations et de prises à partie du public, osait des sujets sensibles comme le racisme, les tensions sociales ou l’histoire coloniale, tout en gardant un ton accessible et comique. Sa capacité à jouer avec les codes de la stand-up anglo-saxonne tout en les adaptant au contexte français le distinguait dans le paysage humoristique.

Bun Hay Mean était apparu au cinéma dans des rôles secondaires, notamment dans "Budapest" (2018), "Made in China" (2019) ou encore "Les Méchants" (2021). En 2021, il avait présenté un nouveau spectacle intitulé "Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent", où il poussait encore plus loin sa réflexion sur l’actualité, les rapports Nord-Sud, et la fabrication des récits dominants.