Mort de Félix Baumgartner : un malaise avant l'accident ? Ce que l'on sait du crash du parachutiste de l'extrême

Félix Baumgartner est mort ce jeudi 17 juillet. L'Autrichien, célèbre parachutiste de l'extrême, est tombé dans la piscine d'un hôtel après avoir fait un malaise en plein vol. Il était alors en vacances en Italie.

Après l'accident, Felix Baumgartner a perdu connaissance et il est décédé d'un arrêt cardiaque avant d'avoir pu être transporté à l'hôpital. Il était en vacances en Italie, dans la région des Marches. Il avait évoqué son séjour sur Facebook il y a moins d'une semaine.

Felix Baumgartner était donc un base jumper et un parachutiste accompli. C'est pourtant après un vol de routine, lors de vacances en famille en Italie, qu'il est décédé à Porto Sant'Elpidio, non loin de Fermo, comme le rapporte le quotidien italien La Repubblica . L'athlète autrichien s'était lancé avec un parapente de type motorisé. Pendant le vol, il aurait eu un malaise et perdu le contrôle de l'engin. Il a fini par s'écraser contre une structure en bois près d'une piscine appartenant à une station balnéaire. Au cours de l'impact, une femme a été blessée sans que son prognostic vital ait été engagé.

La nouvelle stupéfie le monde du sport extrême et agit comme une onde de choc en Autriche, nationalité de Félix Baumgartner, décédé ce jeudi 17 juillet 2025 en Italie après un accident de parachute. L'homme, qui était âgé de 56 ans au moment de sa mort, avait réalisé un exploit largement médiatisé en 2012... Felix Baumgartner s'était alors fait connaître du monde entier en réalisant un saut depuis l'espace. Ce base jumper et spécialiste de la chute libre s'était alors jeté dans le vide à 39 000 mètres de haut. Il battait ainsi le record du monde. Celui-ci était détenu par Joe Kittinger, ancien militaire américain depuis 1960, un ancien colonel de l'Armée de l'air américaine. Au cours de sa prouesse, Felix Baumgartner a été le premier homme à dépasser le mur du son. Il avait ainsi atteint la vitesse supersonique de 1 341,9 km/h.

Dernières mises à jour

22:45 - Un passionné de records et de sports extrêmes Félix Baumgartner était entré dans l'histoire des sports extrêmes principalement grâce à son saut depuis la stratosphère, le 14 octobre 2012. L'Autrichien avait sauté d'un ballon et d'une altitude de 38 969 mètres, devenant ainsi le premier homme à effectuer une chute libre à une vitesse supérieure à celle du mur du son. Depuis, il avait poursuivi sa carrière avec de nombreux vols à son actif et la promotion de son association Fly 4 Life pour la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Il avait aussi participé à plusieurs courses de sport automobile, notamment aux 24 Heures du Nürbürgring, en 2014. Il avait pris la 9e place de la célèbre course d'endurance.

22:20 - EN VIDEO - Hommage à Félix Baumgartner avec la vidéo de son fameux vol de 2012 On trouve de nombreux hommages à Félix Baumgartner ce jeudi soir sur les réseaux sociaux. Les images fleurissent dont celles de son fameux vol record de 2012.

22:15 - Des nouvelles rassurantes de la femme blessée suite à la chute mortelle de Baumgartner Une jeune femme a été blessée dans l'accident après avoir été percutée par les débris du parapente motorisé de Félix Baumgartner. Elle a été transportée "mais son état n'est pas grave" selon la presse locale qui fournit donc des nouvelles plus rassurantes ce jeudi soir.

22:07 - Une perte de connaissance et une mort rapide à l'arrivée des secours Le site local Il Resto del Carlino a donné des détails ce jeudi soir sur la mort de Félix Baumgartner. L'Autrichien aurait "immédiatement perdu connaissance et a été victime d'un arrêt cardiaque". Les secours alors ont demandé une assistance aérienne pour un transport d'urgence vers l'hôpital Torrette d'Ancône, mais le parachutiste de l'extrême n'a jamais été embarqué dans l'hélicoptère, son cœur ayant cessé de battre auparavant, toujours selon la presse italienne.

22:05 - Une piscine bondée au moment de la chute de Félix Baumgartner Félix Baumgartner s'est écrasé et a chuté contre une structure en bois près de la piscine d'une station balnéaire, précise la presse italienne. Pour La Repubblica, "la piscine était bondée au moment des faits, principalement par des enfants." On déplore un blessé, une femme touchée par des débris et transportée à l'hôpital de Fermo.