Mehdi Bassit : de quoi est mort le personnage de TikTok qui se faisait appeler "Mehdi saucisson" ? Un suicide évoqué

Chapeau : Le vidéaste Mehdi Bassit, connu sur TikTok sous le pseudonyme @medlevrai et surnommé "Mehdi Saucisson", est décédé tragiquement à 32 ans, suscitant une vague d'émotion et d'hommages sur les réseaux sociaux.

Mehdi Bassit, jeune trentenaire originaire de Liévin dans le Pas-de-Calais, s'était fait un nom sur la plateforme TikTok grâce à ses vidéos mêlant humour, scènes de vie quotidienne et passion du sport, notamment du football et de l'Olympique Lyonnais dont il était un fervent supporter. Connu sous le pseudonyme @medlevrai, il avait percé sur le réseau social chinois avec des vidéos simples mais efficaces où il s'amusait à couper du saucisson avec une planche à découper, ce qui lui avait valu le surnom de "Mehdi Saucisson".

Plus récemment, il divertissait ses plus de 2 millions d'abonnés en partant à la recherche de bouteilles de Coca-Cola portant le prénom de ses fans. Des contenus basiques mais fédérateurs qui généraient à chaque fois des centaines de milliers de vues. Père de deux fillettes en bas âge, Mehdi Bassit postait encore très régulièrement sur son compte TikTok cette semaine.

C'est donc avec stupeur que ses proches et sa communauté ont appris son décès dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 juillet. L'annonce a d'abord été faite sur Facebook par sa sœur Melissa ce samedi, avant d'être relayée et confirmée par plusieurs de ses amis. Mehdi Bassit, vidéaste qui s'était fait connaitre sur TikTok sous le surnom de "Mehdi saucisson", est mort à l'âge de 32 ans. En fin de journée ce samedi soir, l'information a enflammé les réseaux sociaux, suscitant plus de 25 000 messages sur X (anciennement Twitter) et une multitude d'hommages émus sur TikTok.

Si les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été officiellement confirmées, de nombreux éléments convergent vers la thèse d'un suicide. Mehdi Bassit aurait été retrouvé pendu au petit matin par l'un de ses proches. Certaines sources, dont Le Déchiffreur, qui a annoncé le drame en premier, en concertation avec la famille, indiquent qu'il aurait mis fin à ses jours vers 21h. Une information qui n'a pas encore été confirmée explicitement par ses proches.

D'après plusieurs témoignages, le jeune homme subissait depuis quelque temps un violent cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui l'aurait profondément affecté. Sa meilleure amie Juliette a confirmé dans une vidéo TikTok très partagée qu'il "ne voulait pas répondre à la haine par la haine" et qu'il "croyait en la justice". Elle a rendu un vibrant hommage à celui qu'elle considérait comme un "ami en or".

Sur TikTok, le malaise palpable de Mehdi avant sa mort

Les dernières publications Instagram de Mehdi Bassit laissaient aussi transparaître un certain mal-être derrière son éternel sourire. "Je garde le sourire... Un sourire qui cache beaucoup de choses", écrivait-il en légende de ses ultimes photos postées la semaine passée. Des messages qui prennent un sens tragique à la lumière des événements.

Sur les réseaux sociaux, anonymes comme personnalités publiques saluent unanimement la mémoire du vidéaste, "un gars sur qui on pouvait compter" selon son ami Quentin qui a été l'un des premiers à réagir sur X. Beaucoup expriment leur profonde tristesse et adressent leurs condoléances à ses deux filles ainsi qu'à sa famille et ses proches dévastés. D'autres appellent à une prise de conscience des ravages du cyberharcèlement qui n'épargne personne, pas même ceux qui font rire des millions de personnes derrière leur écran.

