Une amitié entre Trump et le pédophile Epstein ? Des documents prouvent leur proximité

De nouvelles photos qui attestent de la proximité entre le président des Etats-Unis Donald Trump et le pédophile Jeffrey Epstein ont été dévoilées par un média américain.

Jeudi dernier, le Wall Street journal révélait l'existence d'une lettre signée de la main de Donald Trump, au caractère salace, trouvée dans un livre d'or destiné à Jeffrey Epstein pour ses 50 ans. Ce document comporte plusieurs lignes de texte dactylographié entourées des contours d'une femme nue, apparemment tracés au marqueur. La signature du chef de l'Etat américain apparaît sous la taille de la femme, évoquant une toison pubienne, souligne le WSJ. Donald Trump a nié être l'auteur de la note et du dessin, il a intenté une action en diffamation contre le journal devant un tribunal fédéral de Floride.

Cette semaine, de nouveaux documents prouvant la proximité entre Donald Trump et le pédophile Epstein ont été révélés. Des photos exclusives de 1993 publiées par CNN confirment pour la première fois qu'Epstein était présent au mariage de Trump avec Marla Maples, la même année. Jusqu'alors, la présence d'Epstein à la cérémonie à l'hôtel Plaza était relativement méconnue. Une photo de Jeffrey Epstein issue des archives de LIFE et consultée par CNN a aussi été dévoilée. On y voit Epstein souriant en arrière-plan, sa tête est à peine visible entre les autres invités et l'animateur Howard Stern et Robin Leach.

Trump dégaine l'argument de la "fake news"

Le président américain n'a pas tardé à réagir après la parution de ces images, auprès de la chaîne américaine : "Vous plaisantez", a-t-il lancé au téléphone. Il a qualifié les informations du média de "fake news", avant de raccrocher. Le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, a lui déclaré qu'il s'agissait uniquement de "captures d'écran hors contexte de vidéos et de photos anodines d'événements très fréquentés, destinées à inférer de manière répugnante quelque chose de néfaste (...) Ce n'est rien d'autre que la continuation des fausses nouvelles concoctées par les Démocrates et les médias progressistes", conclut-il.

Toujours en 1993, le photographe Dafydd Jones avait capturé plusieurs clichés de Trump et Epstein ensemble lors de l'ouverture du Harley Davidson Café à New York. "Il y avait un type là-bas qui m'a frappé – par son air – et il m'a donné sa carte. Il y était écrit : Jeffrey Epstein, conseiller financier", confie-t-il auprès de CNN. Trump, lui, est photographié le bras autour de ses deux jeunes enfants, debout à côté d'Epstein. Ces nouvelles révélations devraient irriter les sympathisants républicains de Donald Trump, déjà passablement agacés par la transparence toute relative de la Maison Blanche au sujet de l'affaire Epstein.

"Aucune preuve de l'implication de Trump", soutient Washington

Pour rappel, en mai dernier, la procureure générale Pam Bondi avait informé le président Donald Trump de l'examen par le ministère de la Justice des documents relatifs à l'affaire Jeffrey Epstein, elle lui a même "indiqué que son nom figurait dans les dossiers", ont indiqué à CNN des sources proches du dossier. L'entretien, auquel participait également le procureur général adjoint Todd Blanche, a été qualifié par deux responsables de la Maison Blanche de "briefing de routine" couvrant l'étendue des conclusions du ministère de la Justice.

"La Maison Blanche n'est pas surprise par cette situation : le nom de Trump figurait dans les classeurs produits et distribués par Bondi", déclaré un responsable de la Maison Blanche, ajoutant qu'il n'existe aucune preuve de l'implication de Trump dans une quelconque infraction. À Washington, "certains des responsables ont été indignés que Bondi n'ait pas censuré le nom de Trump des documents accessibles au public contenus dans les dossiers Epstein distribués aux influenceurs en février", révèle CNN. Son incapacité à protéger le président pendant l'incident est un point de discorde de longue date entre le DOJ ( département de la Justice des États-Unis, ndlr) et la Maison Blanche, précise la chaîne américaine.