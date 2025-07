Empêché de devenir pilote par ce détail, Franky Zapata a trouvé une solution pour réaliser son rêve

Franky Zapata a tenté de réaliser, ce vendredi 25 juillet, un vol avec sa nouvelle invention, lui permettant d'atteindre un rêve qui lui avait été ôté.

Nouveau défi pour Franky Zapata. L'inventeur et champion du monde de jet-ski a tenté ce vendredi 25 juillet de traverser la Manche avec sa nouvelle invention, le AirScooter. Cet appareil monoplace à moteur hybride est un croisement entre un petit hélicoptère et un drone. Ressemblant à un œuf volant, il dispose d'une autonomie de deux heures et peut atteindre les 100km/h. Cela fait cinq ans que l'ingénieur travaille sur ce projet. Franky Zapata s'est élancé ce vendredi depuis Sangatte vers 15 heures. Malheureusement, il a été contraint de faire demi-tour après quinze minutes de vol, alors qu'il devait normalement durer 1h10. Sur le retour, il a décidé d'amerrir et s'est donc retrouvé à l'eau. Cet arrêt serait sûrement dû à "un souci technique sur un moteur thermique". L'ingénieur a pu être récupéré par les secouristes.

Il a toutefois été plus proche que jamais de son rêve de jeunesse : depuis l'âge de 16 ans, il voulait devenir pilote d'hélicoptère. "Quand je suis dedans, je suis comme un gosse. C'est juste fou", a-t-il déclaré à BFMTV avant le départ. Dès l'enfance, il démontait tous ses cadeaux pour comprendre leur mécanisme.

Une carrière de pilote impossible

Franky Zapata n'a toutefois pas pu faire la carrière de ses rêves. Après avoir quitté l'école à 16 ans, lors de tests médicaux, il a été diagnostiqué daltonien, l'empêchant alors de passer le brevet. Il est également dyslexique. Il a assuré que pour conduire son nouvel engin, il n'y aurait pas besoin de brevet de pilote. Selon lui, "en une heure, n'importe qui peut le prendre en main".

Le marseillais ne va sûrement pas s'arrêter là. Il ne serait pas surprenant qu'il retente rapidement sa chance comme il l'avait fait en 2019 avec le flyboard. De plus, à terme, l'appareil a pour but d'être commercialisé aux Etats-Unis pour un usage privé car la législation dans le pays le permet. Franky Zapata a aussi d'autres ambitions : il souhaite implanter à Las Vegas un centre de vol de loisirs, ouvert au grand public. "L'objectif, c'est de faire voler en premier les amis, la famille, l'équipe. Et puis tout le monde qui a envie de voler", a assuré Franky Zapata lors d'une conférence de presse. Par ailleurs, il travaillerait déjà également sur un modèle deux places qui serait destiné "aux mobilités", comme un taxi volant.