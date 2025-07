Un acte sexuel entre Patrick Sébastien et une spectatrice sur scène ? La vidéo de l'animateur fait polémique

La vidéo d'une spectatrice pratiquant un acte sexuel sur Patrick Sébastien sur scène durant un concert dans un camping naturiste fait scandale sur les réseaux. L'animateur se défend et parle de geste "mimé".

Patrick Sébastien a offert une scène suggestive, pouvant être qualifiée d'exhibition sexuelle, à son public en plein concert. La représentation de l'animateur, connu pour ses chansons festives, dans un camping naturiste du Cap d'Agde le 22 juillet a choqué le public constitué de familles et d'enfants. La fête battait son plein lorsque le concert a "dérapé" sur le tempo de la chanson Les Sardines et en présence de plusieurs spectatrices invitées à monter sur scène par le chanteur. "Je veux que des filles", a précisé Patrick Sébastien avant de lancer à son public : "Applaudissez mes petites sardines bien dodues ! Putain y a de la matière ce soir ! Pas trop, je voudrais pas que la scène pète ! Y a des canons ce soir !"

Une atmosphère propice à la fête et légèrement grivoise qui a pris un tournant un peu plus lubrique entre une des spectatrices et l'artiste. Au cours de la chanson, une des femmes sur scène a mis sa main sur le sexe de Patrick Sébastien, qui s'est ensuite mis face à elle, tournant le doc au public, et a semblé défaire son pantalon et baisser son sous-vêtement d'après les vidéos filmées par des témoins. Les images montrent ensuite une spectatrice s'agenouiller, son visage au niveau de l'entrejambe de Patrick Sébastien, et pratiquer un geste comparable à une fellation en agrippant le pantalon du chanteur au niveau des fesses. La scène ne dure que quelques secondes avant que Patrick Sébastien se recule et se rhabille pour reprendre sa chanson le sourire aux lèvres.

Une fellation avérée ou un acte simulé ?

Le public a-t-il assisté à un acte sexuel ? Plusieurs vacanciers présents au spectacle assurent que oui et l'ont signalé à la direction du camping naturiste qui reconnaît auprès de Médiapart qu'un "comportement d'ordre sexuel s'était brièvement produit, de manière totalement imprévisible". "Nous tenons à exprimer très clairement notre désapprobation face à cet acte, en contradiction totale avec les engagements pris par la production et les principes qui régissent notre établissement" ajoute le camping qui présente "des excuses sincères aux vacanciers qui ont été témoins de cet épisode choquant".

Mais la fellation évoquée n'aurait jamais eu lieu et aurait simplement été "mimée" selon l'avocat de Patrick Sébastien contacté par nos confrères. Me Robin Binsard assure que son client "conteste tout comportement d'ordre sexuel". L'animateur fait peser la responsabilité de la polémique sur "cette femme qui faisait partie du public" et dont l'intervention "n'était ni prévue, ni souhaitée". "Patrick Sébastien a été vivement surpris par le comportement de cette femme et n'a pas manqué de mettre fin à cette mise en scène", insiste l'avocat.

La version de l'acte simulé avancée par Patrick Sébastien est appuyée par le témoignage du gérant de la société de production du spectacle qui a officié en tant que DJ lors du concert. "À aucun moment il n'ouvre son pantalon", assure le DJ qui soutient n'avoir "à aucun moment vu [le] sexe" du chanteur alors qu'il se trouvait à deux mètres derrière lui.

Des justifications loin de convaincre les spectateurs, d'autant plus après les déclarations publiques de Patrick Sébastien sur son attrait pour le libertinage. "J'ai l'impression qu'il a été pris dans l'euphorie du moment et qu'il a oublié qu'il était dans un show-case dans un camping où il y avait beaucoup d'enfants, et pas dans une boîte de nuit libertine", réagit un vacancier qui a filmé la scène et l'a juge "bien réelle".