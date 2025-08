Kelley Mack : de quoi est morte l'actrice de "The Walking Dead" à seulement 33 ans ?

Kelley Mack est morte le 2 août dernier, dans sa ville natale à Cincinnati (États-Unis). Âgée de 33 ans, elle était connue pour ses rôles dans plusieurs séries comme "The Walking Dead".

Le drame s'est produit le 2 août dernier à Cincinnati (États-Unis). Kelley Mack s'est éteinte à l'âge de 33 ans dans sa ville natale. Elle luttait contre un gliome du système nerveux central, qui est une tumeur cérébrale, apprend-on dans un communiqué de ses proches, relayé par nos confrères américains de Variety : "C'est avec une tristesse indélébile que nous annonçons le décès de notre chère Kelley. Une lumière si vive et si fervente s'est envolée vers l'au-delà, où nous devons tous un jour nous diriger."

Une carrière aux multiples facettes

Elle était connue pour ses rôles dans plusieurs séries. La plus connue étant "The Walking Dead", où elle incarnait le rôle d'Abby dans la saison 9. Elle a aussi joué dans "Chicago Med" et "9-1-1", des séries médicales. On l'a aussi vue dans des films : "Broadcast Signal Intrusion", "Mr. Manhattan", dans le film d'horreur "Delicate Arch" et "Universal de Stephen Portland".

Mais elle n'a pas seulement été actrice au cours de sa vie. Elle a travaillé comme mannequin pour la publicité ainsi que comme scénariste. Elle a travaillé avec sa mère sur le projet "On The Black", qui devait raconter son histoire familiale autour du baseball universitaire des années 1950.