Secret Story : les mots de Gabriel Attal pour Romy, la grande gagnante

Romy, 29 ans, a remporté la saison 13 de Secret Story le 7 août. Elle a été félicitée par Gabriel Attal sur TikTok.

Après huit semaines d'aventure, Romy, 29 ans, a remporté ce jeudi 7 août la 13e saison de Secret Story. Sans jamais passer par le redouté "sas" pouvant mener aux éliminations, elle a convaincu 72% des votants, devenant la première femme noire a gagner l'émission. "Je n'ai pas les mots. Merci à tous" a réagi la grande gagnante. Dès le début du jeu, elle avait été au centre d'une polémique, certains internautes la considérant victime de racisme de la part d'autres candidates.

Son secret : avoir "fait le buzz" grâce à une vidéo culte sur Internet (" Je peux passer à la télé ? "). Parmi les finalistes, Ethan, frère des footballeurs mondialement connus Hazard, a terminé deuxième avec 16% des voix. Anita et Noah, dont le secret était "Nous sommes ex" ont récolté respectivement 9 % et 3 %.

Gabriel Attal, fan de Secret Story ?

Grâce à sa victoire, Romy remporte 100 000 € ainsi que 5 000 € issus de sa cagnotte, soit 105 000 € au total. Ethan repart avec 5 000 €. Anita et Noah, qui ont doublé leur cagnotte car personne n'a trouvé leur secret, repartent avec respectivement 9 000 € et 15 900 €.

Sur les réseaux sociaux, la victoire de Romy a largement été saluée. Même le député Gabriel Attal a réagit sur son compte TikTok pour la féliciter. "Malgré le harcèlement, malgré le racisme, elle l'emporte. Merci au public qui a été au rendez-vous et en soutien", a-t-il écrit sur l'application. Des propos qui ont surpris, y compris le vidéaste-web spécialiste de la téléréalité Jeremstar : "Je hurle, tu regarde secret story toi ?" a-t-il commenté sous la vidéo de l'ancien Premier Ministre.

Il faudra attendre pour une saison 14

Cette saison a en effet été marquée par de vives tensions. Plusieurs spectateurs estiment que Romy et Anita, les deux seules femmes racisées du programme, ont été la cible de harcèlement et de propos racistes dans la maison des secrets, malgré les avertissements de la production. Les candidats accusés ont ensuite subi un déferlement de haine en ligne.

Marianne a notamment été hospitalisée après son élimination, dénonçant un cyberharcèlement massif et mettant en cause la production sur ses réseaux. Malgré tout, Marianne est revenue sur le plateau ce jeudi 7 août pour assister à la victoire de Romy.

Quant à une éventuelle saison 14, rien n'est encore décidé. Selon les informations du Parisien, TF1 et la production se donnent jusqu'à la fin de l'année pour trancher. "Il faut maintenant faire un bilan précis mais, quoi qu'il arrive, c'est une réussite d'audience pour TFX" confie-t-on au journal dans les couloirs de la Une. Les quotidiennes diffusées du lundi au vendredi ont réuni en moyenne 631 000 téléspectateurs et les prime time du jeudi ont, eux, attiré 719 000 personnes.