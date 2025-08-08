Inoxtag : son nouveau défi dingue après l'Everest et l'Atlantique

Le YouTubeur a déjà fait parler de lui en gravissant l'Everest et en traversant l'Atlantique en trimaran. Aujourd'hui, il pourrait bien envisager d'aller dans l'espace pendant "six mois" à bord de la Station spatiale internationale.

YouTube part à la conquête de l'espace ? Inès Benazzouz, connu sous le nom d'Inoxtag, est adoré pour ses défis impressionnants. À peine âgé de 23 ans, il a quitté son studio et ses jeux vidéo pour gravir le mont Everest, puis traverser l'Atlantique sur un trimaran. Des aventures qu'il filme et dont il tire des documentaires publiés sur la plateforme. Celui sur sa traversée de l'Atlantique n'est pas encore publié, puisqu'il a terminé son voyage le 20 juillet. Celui sur l'Everest, titré "Kaizen", a battu des records d'audience avec 44 millions de vues.

On sait donc qu'Inoxtag a soif d'aventure. Alors, lors d'une interview accordée au YouTubeur Le Bouseuh, il s'est vu poser la question de sa prochaine expédition. Il assure se voir faire un voyage dans l'espace.

Un voyage longue durée

"La seule vidéo que je ferais dans l'espace, ce serait une vidéo où je devrais m'entraîner comme un astronaute et je passe six mois dans l'ISS (Station spatiale internationale). Pas juste pour monter dans l'espace et redescendre. Y passer quatre heures, ça je ne ferai pas, mais si c'est une vraie mission, ouais." Une déclaration qui en dit long sur les ambitions sans limites du jeune homme. Pas question, donc, de faire un aller-retour comme Katy Perry à bord de la fusée Blue Origin de Jeff Bezos.

Il faut dire que cette expédition de tourisme spatial avait été pointée du doigt pour le désastre écologique qu'elle représente. Selon le site TreeHugger, chaque passagère a consommé en 11 minutes l'équivalent de l'empreinte carbone d'un Français moyen pendant un an et demi. Un aller-retour similaire serait donc en totale contradiction avec les valeurs portées par Inoxtag, qui appelle les personnes qui le suivent à se reconnecter avec la nature, sans parler, certes, de transition écologique.

Mais une telle mission semble impossible à mettre en place. En effet, les personnes envoyées dans l'ISS le sont pour des raisons bien précises de recherche internationale dans l'espace, et non pour du divertissement, à l'exception d'une dizaine de milliardaires qui y ont fait du tourisme (entre 20 et 50 millions de dollars le séjour). Alors rien ne dit que le jeune YouTubeur pourrait y arriver, et il en a bien conscience. Il assure qu'il se verrait bien réaliser des films et des séries, afin de "marquer la planète" : "Mon plus grand rêve, je pense, c'est de faire le prochain Interstellaire, je veux faire le meilleur film de l'histoire en France." Peut-être verrons-nous alors Inoxtag dans l'espace, mais grâce à des effets spéciaux.