Les funérailles de Jean Pormanove payées par Drake ? Pourquoi le rappeur est cité

La star américaine Adin Ross a annoncé son intention, avec le rappeur Drake, de prendre en charge les obsèques de Jean Pormanove, décédé en direct sur la plateforme Kick le 18 août.

Que viennent faire une figure américaine du web et un star de la scène musicale internationale dans l'affaire autour de la mort du streamer Jean Pormanove ? Deux jours après le décès du Français lors d'un direct sur la plateforme Kick, durant lequel il subissait régulièrement humiliations et violences de la part de ses collègues "Narutovie" et "Safine", le streamer américain Adin Ross a annoncé sur X son intention de prendre en charge les funérailles de son homologue. Une envie qu'il dit partager avec le rappeur canado-américain Drake.

"C'est horrible et révoltant. Quiconque a participé à cela mérite de subir de graves conséquences", a écrit le streamer suivi par des millions d'abonnés, avant d'ajouter : "Je viens de parler avec Drake. Drake et moi-même prendrons en charge les frais funéraires. Cela ne ramènera pas Jean à la vie, mais c'est le moins que nous puissions faire." Drake, suivi par plus de 300 000 abonnés sur Kick, n'a pas confirmé publiquement ces propos.

Drake affilié à Kick ?

Rapidement, certains internautes ont exprimé des doutes sur les réseaux sociaux, y voyant un possible "coup de com" autour de Kick. La raison ? Les deux célébrités américaines sont régulièrement associées à la promotion de la plateforme, Adin Ross étant devenu l'un des principaux visages de Kick après son bannissement de Twitch. D'après des rumeurs circulant dans la presse américaine et non confirmées, Drake aurait des liens indirects avec la plateforme. Le rappeur est lié au service de casino en ligne Stake pour lequel il campe le rôle de partenaire et d'ambassadeur comme le souligne Brut. Or, le service Stake est un soutien financier de Kick comme le rapporte Bloomberg. Les deux sociétés ont notamment été créées par les mêmes co-fondateurs, Ed Craven et Bijan Tehrani.

Les relations de Drake avec les co-fondateurs de Kick et Stake se seraient récemment tendues. Deux jours avant l'annonce d'Adin Ross, le rappeur aurait violemment critiqué les fondateurs de Kick et Stake, Ed Craven et Bijan Tehrani. Il les accusait de "trahison" et d'avoir exploité son image malgré son rôle central dans la popularité du service : "C'est nous qui avons construit cette mrde… et ils nous traitent comme de la mrde !" aurait-il écrit, selon des captures relayées par le compte X de French Rap.

Dans la foulée, Adin Ross a également affirmé en live que Drake "ne ferait plus de streams" sur Kick. Une information reprise notamment par le compte Instagram consacré à la pop culture de Hugo Décrypte. Là encore, le rappeur n'a pas confirmé ces déclarations.