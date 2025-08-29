Monique Rannou a changé son nom pour sa célèbre marque de charcuterie

Derrière la célèbre marque Monique Rannou se cachait une femme. Entrepreneuse chevronnée, cette Bretonne a su marquer le secteur de la charcuterie industrielle. Sa mort a été annoncé le 25 août.

Son décès à l'âge de 89 ans a été annoncé le 28 août sur le réseau social LinkedIn, comme le rapporte le journal Le Télégramme. Monique Rannou était une "cheffe d'entreprise visionnaire qui a donné son nom à nos produits de charcuterie. C'était d'abord et surtout une femme hors du commun, engagée, audacieuse et une entrepreneure passionnée". C'est par ces mots que Thierry Cotillard, président du Groupement Mousquetaires [Intermarché], a tenu à rendre hommage à l'entrepreneuse qui se cachait derrière une célèbre marque de charcuterie originaire de Quimper, dans le Finistère. Elle avait même donné son nom à son entreprise et à ses produits, enfant presque !

Pour comprendre la femme qu'elle a été, il faut revenir sur ses débuts : issue d'une famille de bouchers charcutiers de la région de Quimper, Monique Rannou reprend les rênes de l'entreprise familiale dans les années 1960. Quelques années plus tard, dans les années 1970, la société déménage à Saint-Évarzec, toujours dans le Finistère.

Mais c'est en 1992 que l'entreprise de Monique Rannou prend un tournant décisif : elle rejoint le groupe des Mousquetaires. À partir de cette date, la marque bretonne devient "Monique Ranou". Thierry Cotillard raconte : "Elle rejoint le Groupement Mousquetaires en 1992 et c'est à ce moment-là que Monique Rannou [avec deux 'n' à l'origine] devient Monique Ranou [avec un seul "n"]", écrit-il. Un changement subtil qui marque l'entrée dans la cour des grands de la marque de charcuterie.

"Une femme de caractère"

Dans sa région natale, le parcours de Monique Rannou est reconnu par tous et fait la fierté des habitants. "C'était une femme au caractère affirmé, dotée d'un sens commercial", se rappelle Jean-François Garrec, président de la délégation quimpéroise de la CCI du Finistère. Il a notamment travaillé dans le commerce des Rannou, à la fin des années 1960.

L'autre casquette que portait Monique Rannou, c'était celle de la politique. En effet, elle a aussi été élue municipale à Saint-Évarzec, dans les années 1990. Saint-Évarzec, la commune où a été développé le très gros outil industriel utile à la transformation de porc, acquis ensuite par le groupe des Mousquetaires.

Comme le rappelle 20Minutes, l'usine de Saint-Évarzec compte actuellement 558 salariés et elle produit 41 777 tonnes de charcuterie par an, selon le rapport RSE 2024 de la filière porc du groupe Mousquetaires. Par ailleurs, elle compte "plus de 200 millions de produits fabriqués chaque année", détaille encore le président du Groupement sur sa publication LinkedIn. Il finit son message en rendant encore hommage à Monique Rannou : "Son héritage continuera de vivre à travers chaque produit qui porte son nom".