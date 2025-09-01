Cette image choisie par Sabrina Carpenter pour son nouveau disque choque des féministes

Sabrina Carpenter persiste et signe avec un nouvel album à la pochette provocatrice qui divise. Certains adorent l'opus "Man's Best Friend", quand d'autres le jugent "sexiste" voire "antiféministe".

Après "Short n' Sweet", son sixième album sorti l'an dernier qui l'a fait connaître au monde entier, Sabrina Carpenter a sorti son septième opus, "Man's Best Friend" ("la meilleure amie de l'homme", en français)... un nom qui en dit déjà long sur la polémique qu'il a créée. Sur la pochette, la chanteuse est représentée en robe courte à genoux devant une silhouette qui lui tire une mèche de cheveux. Une image qui a pu choquer, tant et si bien que sur Instagram, où l'artiste a posté une photo de l'album, il faut avoir plus de 18 ans pour accéder à la publication.

Sur les réseaux sociaux, des internautes critiquent une hypersexualisation de la chanteuse, dans une industrie musicale souvent fustigée pour cela. "Sexiste", "humiliante", "dérangeante", qui fait "reculer la cause des femmes de plus de 50 ans"... quand d'autres estiment que l'album est "mature", "sexy" et "honnête", relate le média L'Essentiel. Et Sabrina Carpenter n'en a que faire des critiques, même celles qui la jugent comme "antiféministe".

Un record d'écoutes le jour de la sortie de l'album

Pour elle, la façon dont elle exprime son art, à travers l'humour et un peu de provocation, est aussi un "moyen de créer un lien émotionnel" avec son public, en particulier avec les jeunes femmes. Et ça marche ! La chanteuse a enregistré un record sur la plateforme d'écoutes Spotify : plus de 64 millions de streams en un jour, soit le meilleur démarrage pour une artiste cette année.

Sabrina Carpenter assume son album à la pochette provocatrice, et va même plus loin, puisque ses nouvelles chansons le sont tout autant. Dans "Tears", elle entonne : "Je deviens humide à l'idée que tu sois un mec responsable… Les larmes coulent sur mes cuisses." Et dans "House Tour" : "Je veux juste que tu entres. Bébé, ce qui est à moi est à toi maintenant."

Sur scène, la chanteuse continue d'assumer avec sa féminité, en enchaînant les looks inspirés de la Pin'up des années 1950. En plus de jouer avec les codes de la sexualité, elle se moque ouvertement des hommes machos. Dans le titre "Manchild" ("homme-enfant"), tiré de son dernier album, elle critique le manque de maturité de certains hommes. Sont-ils "Stupides ou alors longs à la détente ? Peut-être inutiles ?", se demande la chanteuse.