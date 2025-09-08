Décès de Rick Davies : de quoi est mort le chanteur du groupe Supertramp ?

Le chanteur du groupe de rock Supertramp, Rick Davies, est mort à l'âge de 81 ans, apprend-on dans un communiqué. Il "laisse une empreinte indélébile dans l'histoire du rock".

Le chanteur et auteur-compositeur Rick Davies s'est éteint à 81 ans ce vendredi 5 septembre 2025 à son domicile de Long Island. "The Supertramp Partnership a la grande tristesse d'annoncer le décès du fondateur de Supertramp, Rick Davies (...) Nous avons eu le privilège de le connaître et de jouer avec lui pendant plus de cinquante ans. Nous présentons nos sincères condoléances à Sue Davies", sa femme, indique le communiqué du groupe. "Il était la voix et le pianiste derrière les chansons les plus emblématiques de Supertramp, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du rock".

"Rick était connu pour sa chaleur humaine, sa résilience et sa dévotion pour sa femme, avec qui il a partagé cinq décennies", indique également l'hommage. "La musique et l'héritage de Rick continuent d'inspirer de nombreuses personnes et témoignent du fait que les grandes chansons ne meurent jamais, elles continuent à vivre", conclut le communiqué.

Dix ans de lutte contre la maladie

Rick Davies a fondé Supertramp en 1969 avec le guitariste Richard Palmer, le batteur Robert Millar et le chanteur-bassiste Roger Hodgson. Ils ont ensuite collaboré avec Dougie Thomson, Bob Siebenberg et John Helliwell pour constituer la composition du groupe de 1973 à 1983. Restent dans les mémoires des titres tels que "Give a Little Bit et Breakfast in America", "The Logical Song" ou encore "Take the Long Way Home". En 1982, Roger Hodgson quitte la bande pour se lancer en solo, mais le groupe, lui, poursuit son chemin jusqu'en 1988. Au total, le groupe a écoulé pas moins de 70 millions de disques.

Petit à petit, les problèmes de santé de Rick Davies l'ont empêché de poursuivre les tournées avec Supertramp. Il se produisait toutefois avec ses amis d'enfance, sous le nom de "Ricky and the Rockets". L'artiste anglais est mort après avoir lutté plus de dix ans contre un myélome multiple, un cancer hématologique, précise le communiqué officiel du groupe Supertramp. "La musique et l'héritage de Rick", ajoute le communiqué, "continuent d'inspirer de nombreuses personnes et témoignent du fait que les grandes chansons ne meurent jamais, elles vivent".