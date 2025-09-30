Le fonctionnaire le mieux payé de France a un salaire impressionnant, il peut s'acheter une maison chaque année

Ce n'est ni le président, ni son Premier ministre, ni un membre du gouvernement : ce fonctionnaire touche 30 fois le smic.

Alors que le gouvernement cherche à faire des milliards d'économie pour le budget de 2026, les Français sont nombreux à craindre des années d'austérité et à pointer du doigt les gaspillages comme les grosses fortunes qui, de l'avis de certains, ne participent pas suffisamment aux efforts collectifs. D'autres profils sont dans le viseur : ceux des élus et des hauts fonctionnaires.

Les rémunérations et les privilèges des parlementaires et des membres du gouvernement, dont les montants représentent des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, sont très critiqués. Le Premier ministre a d'ailleurs annoncé la suppression des avantages des anciens chefs du gouvernement, dont la somme représente au total environ 4,5 millions d'euros par an.

Mais le Premier ministre n'est pas la personne la mieux payée de France, pas plus que le président de la République. Si ces deux personnes, situées au sommet du pays, sont rémunérées à hauteur d'environ 16 000 euros bruts mensuels selon les chiffres de 2024, un haut fonctionnaire gagne davantage d'argent : le gouverneur de la Banque de France.

© Guillaume SPEURT

Ce poste, occupé par François Villeroy de Galhau depuis 2015, ouvre droit à une rémunération annuelle brute de 310 678 euros selon les chiffres de 2024 (soit un salaire mensuel brut de plus de 25 800 euros). Une coquette somme équivalente au prix d'un appartement de 40 m² idéalement situé à Paris, d'un appartement encore plus grand à Lyon ou même d'une maison de 100 m² à Toulouse selon la dynamique du marché immobilier en 2025. Mais le gouverneur de la Banque de France gagne en réalité bien plus d'argent...

Au total, ce haut fonctionnaire touche 508 678 euros par an, toujours selon les chiffres de 2024. Un montant entièrement imposable. Sa rémunération de plus de 310 000 euros est complétée par une indemnité de logement de 6 399 euros par mois, qu'il reçoit à la place d'un logement de fonction, et par des indemnités internationales évaluées à 115 836 francs suisses, soit 124 208,26 euros, reçues pour ses missions en tant que président de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).

A noter que ces indemnités internationales ne sont touchées par le gouverneur de la Banque de France que depuis 2023 et sa nomination au poste de président de la BRI par ses homologues des principales banques centrales.

Le gouverneur de la Banque de France occupe un poste stratégique puisqu'il est chargé de mettre en œuvre la politique monétaire décidée par la Banque centrale européenne (BCE) en France. Il participe aussi aux décisions qui orientent la politique monétaire de la zone euro en siégeant au conseil des gouverneurs de la BCE. Et il exerce d'autres fonctions comme la présidence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui assure la supervision des établissements bancaires et d'assurance.

S'il touche une rémunération plus que confortable, le gouverneur de la Banque de France perçoit une rémunération inférieure à celles de ses principaux homologues européens, notamment ceux de la Bundesbank en Allemagne, de la Banca d'Italia, de la Bank of England et de la Nederlandsche Bank aux Pays-Bas.