Macron bloqué à cause de Trump : ces scènes insolites du chef de l'Etat dans les rues de New York

Emmanuel Macron a été contraint de se déplacer à pied dans les rues de New York à cause du convoi présidentiel de Donald Trump. Ce contretemps a donné lieu à plusieurs scènes hors du commun.

C'est l'histoire d'un convoi présidentiel qui en bloque un autre. Les déplacements de Donald Trump ont momentanément coincé Emmanuel Macron sur un bout de trottoir, dans la soirée du lundi 22 septembre. En déplacement à New York pour le sommet de l'ONU, le président de la République a été aperçu marchant dans les rues de la grosse pomme après son discours sur la reconnaissance de l'Etat palestinien. Il quittait les sièges des Nations unies pour rejoindre l'ambassade de France lorsqu'il a été prié par un policier américain de patienter le temps de laisser passer le cortège du chef d'Etat américain.

"Je suis désolé Monsieur le président, vraiment désolé, tout est bloqué actuellement", explique le policier à Emmanuel Macron dans les images de cette scène inattendue diffusées par Brut. Le locataire de l'Elysée a bien tenté de négocier pour éviter de devoir attendre au milieu de la foule : "Si vous ne le voyez pas (le convoi présidentiel), laissez-moi traverser". Hélas pour lui, le policier n'avait pas le cortège en visuel, mais les sirènes se sont aussitôt faites entendre clouant le chef de l'Etat sur place.

La scène ne s'est pas arrêtée là. Emmanuel Macron a appelé Donald Trump pour lui rendre compte du spectacle insolite en laissant échapper un petit rire : "Devine quoi, j'attends en ce moment dans la rue car tout est bloqué pour toi". L'attente du président français a duré quelques minutes tout au plus, mais il n'a pas pu rejoindre son propre convoi, la rue n'était rouverte qu'aux piétons. C'est donc dans les avenues de New York et entouré de plusieurs agents de sécurité qu'Emmanuel Macron a poursuivi sa conversation téléphonique avec son homologue américain. Un échange durant lequel il n'a évidemment pas été question de sujet délicat, faute de discrétion. Les deux hommes ont partagé "un appel à la fois très chaleureux et amical, qui a permis de faire le point sur plusieurs dossiers internationaux", assure toutefois l'entourage d'Emmanuel Macron à BFMTV.

Au cours de sa virée inopinée et évaluée à une trentaine de minutes par Brut - un peu plus de trois kilomètres séparent le siège de l'ONU et le consulat général de France -, Emmanuel Macron a offert quelques photos aux passants surpris de le croiser. Et une scène insolite en entraînant une autre, un homme, invité à s'approcher pour une photo avec le chef de l'Etat, s'est autorisé à embrasser le front présidentiel. Le geste inattendu a fait réagir la sécurité d'Emmanuel Macron qui a laissé faire : "C'est bon, c'est bon les gars". Un bisou qui n'a pas semblé déranger le chef de l'Etat comme il l'a fait entendre en passant près des micros.