Nekfeu placé en garde à vue pour viol et violences : ces SMS qui ont relancé la procédure

Le chanteur Nekfeu a été placé en garde à vue ce lundi 29 septembre pour viol et violences sur son ex-compagne. Cette dernière dit avoir apporté de nouveaux éléments "probants".

Le chanteur Nekfeu a été placé en garde à vue ce lundi 29 septembre dans le cadre d'une procédure pour des faits de "viol", d'"agressions sexuelles" et de "violences habituelles sur conjoint", selon une information de Paris Match. Il s'était présenté à 9h30 au commissariat du XVème arrondissement de Paris et a été auditionné par les enquêteurs de la brigade de protection de la famille en charge des violences commises dans la cellule familiale. Sa garde à vue a été prolongée ce mardi 30 septembre.

Cela fait suite à une plainte déposée en mars dernier par son ex-compagne, avec laquelle il a eu un enfant. Le couple est officiellement divorcé depuis le mois de juillet et le rappeur a obtenu la garde de l'enfant, la mère ayant un droit de visite et d'hébergement. Trois plaintes précédentes de cette dernière pour viol, violence ou harcèlement avaient été classées sans suite "au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée".

De nouveaux éléments auraient finalement relancé la procédure. "Un témoignage, inconnu jusqu'alors de la justice", en serait notamment à l'origine. Selon Libération, la plaignante aurait aussi fourni des échanges par SMS, qui seraient des éléments "probants" dessinant des comportements violents de la part de l'artiste de 35 ans.

Une bataille judiciaire qui dure

En novembre 2024, elle avait notamment dénoncé, par la voix de son avocate Me Florence Fekom, "des faits de violences psychologiques, sexuelles et physiques commis durant leur relation, soit pendant près de quatre ans". La plaignante utilisait le terme de "contrôle coercitif" pour désigner leur relation et aurait assuré avoir décidé de quitter l'artiste alors qu'elle était enceinte pour se protéger ainsi que son bébé. Nekfeu avait dénoncé des propos mensongers et diffamants. Il a assuré que son "ex-épouse a de gros problèmes psychologiques, de gestion de la vérité, de la violence et de la frustration. Elle n'accepte pas que nous ayons rompu. Son acharnement à me salir revêt également un aspect financier". Ses avocats dénoncent un harcèlement judiciaire de la part de son ex-compagne.

Ken Samaras de son vrai nom avait lui aussi déposé plusieurs plaintes à l'encontre de son ex-compagne pour non-représentation d'enfant. En mars 2025, elle a été condamnée à deux mois de prison avec sursis pour ce motif, mais a fait appel de la décision.