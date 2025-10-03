"Il ne la quitte pas" : Marine Le Pen apporte un chaton à Matignon, elle s'explique

Marine Le Pen s'est rendue à son rendez-vous avec le Premier ministre sans Jordan Bardella, mais avec un chat. L'élue n'avait pas d'autres choix.

Marine Le Pen a affirmé que ses chats viendraient avec elle à l'Elysée si elle gagnait une élection présidentielle. L'un d'eux peut déjà se vanter d'être allé à Matignon. La patronne du Rassemblement national a rencontré le Premier ministre sans Jordan Bardella ce vendredi 3 octobre, mais avec un petit félin.

Le compagnon à poil de la cheffe de file des députés du Rassemblement national n'est pas passé inaperçu. L'élue du Pas-de-Calais s'est rendue au 57 rue de Varenne avec une caisse de transport pour chat qui a été repérée malgré ses tentatives pour la dissimuler derrière son long manteau rose. A l'intérieur se trouvait un chaton ont confirmé les journalistes de l'AFP.

C'est un cas de force majeure qui a conduit ce chaton à Matignon. Marine Le Pen a du composer entre ses responsabilités politiques et ses obligations en tant qu'éleveuse de chats, une activité pour laquelle elle a obtenu un diplôme et qu'elle pratique depuis 2020. La patronne du RN, qui possède six chats dont trois femelles reproductrices, a dû faire face à quelques complications après une récente portée de chatons.

La boule de poil qui l'accompagnait à Matignon est "un bébé chat d'une portée qui vient de naître chez elle" et qui "n'arrive pas à se nourrir tout seul" a expliqué un proche à l'AFP. Ce chaton "a besoin d'être nourri ou il mourra" a-t-il ajouté. Une issue non envisageable pour Marine Le Pen qui "a décidé de le sauver". Résultat, le chaton "ne la quitte pas" même lors d'un rendez-vous à Matignon pour discuter des orientations budgétaires et politiques du futur gouvernement. L'histoire n'évoque pas la réaction de Sébastien Lecornu qui semble préférer le chien. Le Premier ministre a emménagé à Matignon avec Tiga, une braque hongroise de 3 ans qui le suit partout.

La "passion" de Marine Le Pen pour les chats n'est un secret pour personne, mais c'est la première fois qu'elle se manifeste dans la vie politique de l'élue. La patronne de RN a d'ailleurs confié au Parisien en 2015 pouvoir "tout arrêter" et gérer "élevage de chats". "Ce sont des animaux exceptionnellement intelligents. Ils me procurent une joie profonde, me consolent me donnent énormément de douceur dans ce monde de brutes. Le chat n'est jamais en conflit, c'est un animal indépendant", disait-elle à Paris-Match.