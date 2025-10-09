Panthéonisation de Robert Badinter, en direct : le caveau choisi par Emmanuel Macron est très symbolique

Robert Badinter entre au Panthéon de Paris ce jeudi 9 octobre. La cérémonie, qui doit débuter en fin de journée, rendra hommage à l'artisan de la peine de mort avec de nombreux symboles forts.

L'essentiel Robert Badinter fait son entrée au Panthéon de Paris ce jeudi 9 octobre 2025. L'hommage national rendu à l'ancien avocat et ministre de la Justice débute à 18h30 indique le site du Panthéon.

La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter sera "sobre" et solennelle" et durera environ un heure. Le cercueil de celui à qui l'on doit l'abolition de la peine de mort en France remontera la rue Soufflot jusqu'à la place du Panthéon avant d'être accueilli sous la nef de l'édifice par Emmanuel Macron qui prononcera un "discours court et percutant".

Plusieurs prises de paroles et hommages, notamment artistiques, sont prévus. Le chanteur Julien Clerc interprétera L'assassin assassiné qui évoque la lutte contre la peine capitale et le comédien Guillaume Gallienne lira un texte signé Victor Hugo choisi par Elisabeth Badinter, la veuve de Robert Badinter. Des plaidoiries de l'avocat seront également lues.

A l'issue de la cérémonie de panthéonisation, le cercueil de l'ancien garde des Sceaux sera conduit dans le caveau VII dit "des révolutionnaires de 1789" pour y reposer aux côtés de Condorcet, l'abbé Henri Grégoire et Gaspard Monge.

L'entrée en Panthéon de Robert Badinter est un événement public auquel ceux qui le souhaitent peuvent assister dans la limites des places disponibles autour de la place. La cérémonie est également retransmise sur TF1, France 2 et LCI. Elle a également à suivre dans ce direct.

11:04 - Robert Badinter panthéonisé pour le 44e anniversaire de l'abolition de la peine de mort Robert Badinter entre au Panthéon ce jeudi 9 octobre 2025, soit 44 ans jour pour jour après la promulgation de la loi sur l'abolition de la peine de mort qui est entrée en vigueur le 9 octobre 1981. Le célèbre discours de l'avocat et garde des Sceaux devant l'Assemblée national a, lui, été prononcé quelques jours plus tôt, le 17 septembre 1981. "Demain, voyez-vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées", avait-il lancé en conclusion de son discours.

Une pause mémorielle dans la crise que traverse la Vème République pour rendre hommage à l'une de ses figures. Ce jeudi 9 octobre 2025, Robert Badinter fait son entrée au Panthéon, exactement 44 ans après l'abolition de la peine de mort en France. Une panthéonisation organisée vingt mois après la mort de l'ancien ministre de la Justice qui s'est éteint dans la nuit du 8 au 9 février 2024, à l'âge de 95 ans.

Les célébrations de la panthéonisation de Robert Badinter ont débuté mercredi 8 octobre, avec 24 heures d'avance sur la cérémonie officielle. Une veillée funèbre a eu lieu au Conseil constitutionnel, institution présidée par l'ancien garde des Sceaux entre 1986 et 1995. Depuis mercredi soir et encore ce jeudi, de 10 heures à 17 heures, le public peut se recueillir près du cercueil du nouveau membre du Panthéon de Paris, le 83ème, jusqu'au départ de ce dernier pour sa dernière demeure.

Un discours de Macron et des interventions de plusieurs artistes

Le jour de la panthéonisation, le premier hommage à Robert Badinter doit se tenir dans les jardins du Palais-Royal avec un tir du petit canon prévu à midi. L'ancien ministre de la Justice sera ensuite transporté vers le Panthéon à 17 heures. Mais la cérémonie en tant que telle ne commencera qu'entre 18h30 et 19h. Organisée dans une atmosphère "sobre" et "solennelle", elle suivra "le scénario traditionnel" et durera environ une heure précise 20Minutes. Le cercueil de Robert Badinter remontera ainsi la rue Soufflot jusqu'à la place du Panthéon avant d'être accueilli par le président de la République sous la nef de l'édifice, où Emmanuel Macron prononcera un discours "court et percutant". Le chef de l'Etat, pris dans une nouvelle séquence mouvementée de la vie politique française, devrait se contenter de rendre un hommage au panthéonisé.

D'autres prises de parole sont prévues pour honorer la mémoire de Robert Badinter et évoquer les thèmes ayant marqué la vie de l'homme politique : le devoir de mémoire, la justice, notamment avec l'abolition de la peine de mort, et la République. Des artistes prendront la parole comme Julien Clerc qui interprétera L'assassin assassiné, une chanson de 1980 évoquant la lutte contre la peine capitale, toujours selon 20Minutes. Le comédien Guillaume Gallienne lira pour sa part un texte de Victor Hugo, un autre grand acteur du combat pour l'abolition de la peine de mort. Ce texte et tous ceux qui seront lus durant la cérémonie ont été choisis par Elisabeth Badinter, la veuve du défunt ministre qui a pris part à l'organisation de l'événement.

Après ces hommages, Robert Badinter sera conduit dans le caveau VII dit "des révolutionnaires de 1789" pour y reposer aux côtés de Condorcet, l'abbé Henri Grégoire et Gaspard Monge. La cérémonie devrait prendre fin sur les coups de 20 heures.

Une cérémonie accessible au public et sécurisée

La cérémonie de panthéonisation de Robert Badinter est publique et ceux qui le souhaitent peuvent y assister "dans la limites des places disponibles dans le bas de la rue Soufflot, entre la place Edmond Rostand et la rue Saint-Jacques" a indiqué la mairie du Vème arrondissement de Paris. Des écrans géants sont installés pour suivre les hommages.

L'accès aux abords du Panthéon est sécurisé avec un large périmètre de sécurité mis en place dans toutes les rues donnant sur la place du Panthéon ou sur la rue Soufflot. Il est aussi limité à partir de 14 heures et jusqu'à 21h30 et possible uniquement depuis 15 points d'accès instaurés où l'accès est conditionné à une palpation et une fouille des sacs prévient Le Parisien. La préfecture invite les personnes devant se rendre à l'intérieur du périmètre de sécurité "à se signaler auprès de l'autorité de police sur place afin de faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée". Ce périmètre de sécurité ne sera levée que demain matin.