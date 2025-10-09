"Ce que vous traversez dans votre vie..." Taylor Swift répond aux fans qui n'aiment pas son album

Taylor Swift a répondu lors d'une interview d'Apple Music aux avis négatifs sur son nouvel album "The Life of a Showgirl".

Le nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, malgré ses 2,7 millions d'exemplaires vendus en une journée, ne fait pas l'unanimité. Des réaction très mitigées se sont exprimées chez de nombreux fans. Celle-ci s'est exprimée face aux critiques et de manière très franche et très directe.

"Je ne suis pas la police de l'art" et " J'accueille le chaos", a-t-elle dit. La chanteuse américaine ne semble pas se braquer face aux avis négatifs. Elle se justifie de ce comportement par la "règle du show-business", assurant qu'il vaut mieux des critiques que l'indifférence : "Si vous dites mon nom ou le titre de mon album tout au long de la première semaine de la sortie de mon album vous m'aidez !" La liberté d'expression est aussi un argument que Taylor Swift soulève : "Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Notre objectif en tant qu'artiste est d'être un miroir."

Respecter l'opinion des personnes qui critiquent son nouvel album oui, mais aussi remercier ceux qui l'ont apprécié et surtout ceux qui s'y reconnaissent. "Ce que j'aime souvent dans ce que mes fans me disent, c'est : "Avant, j'étais quelqu'un qui ne s'identifiait pas à Reputation (album de 2017), et maintenant que j'ai traversé d'autres choses dans ma vie, c'est mon album préféré", s'est-elle remémoré. La pop star explique ce qui influence la façon d'interpréter son album. "Ce que vous traversez dans votre vie va influencer votre capacité à vous identifier à la musique que je sors à un moment donné."

Taylor Swift au Billboard Women In Music 2019 © 123rf

Taylor Swift a également révélé pourquoi elle avait produit The Life of a Showgirl : "On fait ça pour de bon. J'ai un tel souci de laisser un héritage quand je compose ma musique. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'adore ça, et je sais que, dans le contexte de Showgirl, tout cela en fait partie." Elle ajoute s'être inspirée de sa vie actuelle pour réaliser cet album : "Elle a influencé mon rapport à la musique. Un album, c'est une façon vraiment très intense de se regarder soi-même."

La pop star, à côté de cela, continue de battre les records avec la sortie de son documentaire des coulisses de son nouvel album The Official Release Party of a Showgirl qui a rapporté 33 millions de dollars au box-office nord américain.