Booba accusé de harcèlement par l'ex-compagne de Gims : une nouvelle mise en examen et deux autres affaires en cours

Après sa garde à vue, le rappeur Booba a été mis en examen pour harcèlement en ligne sur l'ex-compagne du chanteur Gims. Ce n'est pas la première affaire qui touche le rappeur.

En garde à vue depuis mercredi, Élie Yaffa, plus connu sous le nom de Booba, a été mis en examen ce vendredi 17 octobre pour "harcèlement moral en ligne ayant causé une incapacité de travail supérieure à huit jours dans le cadre d'une information judiciaire ouverte jeudi pour des faits courant depuis août 2022", a dévoilé l'AFP. Cela concerne DemDem, l'ex-compagne du chanteur Gims, avec laquelle Booba est désormais interdit d'entrer en contact. Le "Duc de Boulogne" avait été entendu jeudi par la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne. Selon BFMTV, à l'issue de sa mise en examen, Booba a été laissé libre sous contrôle judiciaire et devait reprendre un vol pour Miami où il réside. L'enquête va alors se poursuivre sous la direction d'un juge d'instruction.

Dem Dem s'était associée à la plainte de l'ancien membre des Sexion d'assaut, qui s'estimait victime de harcèlement sur les réseaux sociaux depuis au moins six ans. Le parquet a ainsi rappelé qu'"ils lui reprochaient des propos en ligne, outre des propos tenus lors de concerts. La plaignante s'est vue reconnaître une incapacité de travail de dix jours". Le couple dénonçait, en effet, des attaques multipliées, notamment dirigées contre le "physique" : "Tu ressembles à une croquette pour chat" aurait envoyé le rappeur des Hauts-de-Seine au chanteur. Tandis qu'il aurait insulté l'ex-compagne de Gims à plusieurs reprises en la traitant de "pondeuse" ou de "catin".

Booba aurait également diffusé des photos du chanteur sans les lunettes de soleil qu'il porte à chaque apparition publique et en aurait profité pour critiquer l'artiste selon la plainte qui s'accompagne de publications sur les réseaux sociaux en guise de preuves. Les accusations visant Booba porteraient également sur les paroles de sa chanson Dolce Camara, dans laquelle il évoque le physique de "DemDem" : "On les aime fraîches, bien michtos, qui savent accueillir comme DemDem".

Booba impliqué dans deux autres affaires de harcèlement

Pour de tels faits, le rappeur peut encourir jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. "Il est satisfaisant que la justice et la police aient démontré célérité et détermination pour interpeller M. Yaffa et faire cesser ses agissements. A ce jour, nous constatons que Booba fait l'objet de plusieurs procédures pour harcèlement contre de nombreuses victimes. Il est grand temps que ces actes toxiques et nuisibles cessent !", a réagi l'avocat des plaignants, Me David-Olivier Kaminski.

Ce n'est, en effet, pas la première fois que Booba est mêlé à une affaire de harcèlement. Le "Duc de Boulogne" est déjà mis en examen pour le harcèlement de Magali Berdah, la plus célèbre des agents d'influenceurs. Le rappeur s'en était pris à Magali Berdah lors de sa croisade virtuelle contre les influenceurs. Booba doit, par ailleurs, comparaître en justice le 9 décembre prochain à Paris pour être jugé pour le cyberharcèlement d'une journaliste de Franceinfo et de l'expert Tristan Mendès-France.