"Merci pour tout, Lyad" : l'équipe de la série "Un si grand soleil" rend hommage à l'acteur décédé

L'équipe de la série "Un si grand soleil" diffusée sur la chaîne publique France 3 a annoncé la triste nouvelle sur le réseau social Instagram, ce samedi 18 octobre. L'un des acteurs phares du programme est en effet décédé. Il était âgé de 27 ans.

Une triste nouvelle a été annoncée ce samedi 18 octobre par l'équipe de la série "Un si grand soleil" diffusée sur France 3. Sur Instagram, une publication fait savoir que le comédien Lyad Smain, 27 ans, est décédé. Il est l'un des anciens acteurs phares du programme. Il y incarnait le personnage de Steve. L'acteur a également été au casting du feuilleton populaire "Plus belle la vie". "C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Lyad Smain", peut-on lire sur la publication Instagram. Une photo en noir et blanc de l'acteur y est aussi affichée.

"Lyad faisait partie de la grande famille Un si grand soleil, où il incarnait le personnage de Steve. Son talent, sa générosité et son sourire resteront gravés dans nos mémoires et dans le cœur de toute l'équipe", a ajouté l'équipe d'Un si grand soleil pour lui rendre hommage.

"Nous pensons très fort à sa famille"

Elle exprime ensuite sa compassion pour la famille et les proches du jeune homme : "Nous pensons très fort à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route". Le message se conclut par des remerciements à l'acteur disparu : "Merci pour tout, Lyad". L'annonce a attristé et surpris les internautes et les fans de la série, soulignant sa disparition précoce.