Patrick Sébastien veut faire un coup à la présidentielle 2027 : "Je suis le porte-parole des gens, pas du RN"

Au micro des Grandes Gueules de RMC, Patrick Sébastien a révélé ce vendredi ses ambitions en vue de la prochaine présidentielle.

Il vient de lancer son mouvement "Ça suffit". Patrick Sébastien était l'invité des Grandes Gueules de RMC ce vendredi 7 novembre. L'occasion de revenir sur ses ambitions politiques en vue de l'élection présidentielle 2027 ? "Je ne me présente à rien, à moins que..." a d'emblée tenté l'interprète du Petit bonhomme en mousse, avant d'ironiser : "Je ne peux pas aller à l'Élysée, c'est trop grand pour moi et je déteste les tapis rouges [...] Moi, j'ai envie de continuer à chanter La quéquette à Raoul et être au contact des gens."

Pour autant, Patrick Sébastien a bien quelques ambitions pour 2027. Avec son mouvement, il souhaite "représenter, aider les gens à voter pour eux". Et de développer : "J'ai demandé aux gens de m'envoyer par mail des propositions. J'en ai reçu 10 000, je les lis tous. J'estime que le petit artisan, le petit agriculteur, l'infirmier aura des idées que le ministre n'a pas." L'objectif est simple : "retenir une trentaine de propositions réalistes et réalisables, aller voir les deux candidats du second tour et leur demander de s'engager à appliquer ça en échange de nos voix."

Chantage démocratique

Patrick Sébastien en est conscient, son "chantage démocratique" ne peut fonctionner que si du monde se rallie à lui. Dans le cas où seulement 50 000 personnes se joindraient à son mouvement, il n'y aurait pas de poids. En revanche, avec quelque 800 000 personnes, les choses pourraient être différentes. Mais alors, quid d'un candidat qui ne tiendrait pas parole ? "On descend dans la rue et on ne remonte pas", prévient Patrick Sébastien.

S'il est "question de sécurité, de pouvoir d'achat et d'Europe aussi", Patrick Sébastien s'en défend : il a aussi des propositions de gauche et n'est pas un émissaire de Marine Le Pen. "Je suis le porte-parole des gens pas celui de madame Le Pen", insiste-t-il, avant de souligner qu'il défend la cause LGBT et qu'il n'est pas en opposition avec la dépénalisation du cannabis.