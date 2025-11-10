Libération de Nicolas Sarkozy : combien de temps est-il resté en prison et peut-il y retourner bientôt ?

Nicolas Sarkozy est sorti de prison ce lundi 10 octobre 2025 après sa condamnation à de la prison ferme dans l'affaire du financement libyen. Mais l'ancien chef de l'Etat n'en a pas fini avec les affaires judiciaires.

Nicolas Sarkozy a retrouvé sa liberté. Condamné a cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire en première instance dans l'affaire du financement libyen pour la campagne présidentielle de 2007, l'ancien président de la République avait été contraint de prendre le chemin de la prison le 21 octobre 2025.

Si l'ancien chef d'Etat avait annoncé faire appel de la décision de justice, il avait également déposé une demande de remise en liberté dès sa mis sous écrou. Cette dernière a été examinée et acceptée ce lundi 10 novembre par la cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy a donc quitté la prison de la Santé ce lundi, seulement quelques heures après la décision de la cour à laquelle il a assisté depuis sa cellule en visioconférence. Celui qui est le premier président de la République à avoir été incarcéré, aura passé moins de trois semaines en prison, 21 jours précisément. Me Christophe Ingrain, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy, avait vu juste lorsqu'il avait déclaré que son client passerait "trois semaines à un mois" derrière les barreaux.

Mais si Nicolas Sarkozy n'a passé que quelques semaines à la prison de la Santé, dans une cellule à l'isolement pour assurer sa sécurité, il a des chances d'y retourner. Car l'homme politique est impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, dont trois pour lesquelles il a déjà été condamné. Et une telle décision pourrait tomber d'ici seulement quelques jours.

Un autre rendez-vous avec la justice fin novembre

Si Nicolas Sarkozy a été jugé en première instance dans l'affaire des financements libyens, il a annoncé faire appel. Le jugement en deuxième instance devrait se tenir autour de l'automne 2026. La cour d'appel pourrait alors annuler ou confirmer la condamnation, il pourrait aussi décider d'alléger ou d'alourdir la peine initiale de cinq ans de prison ferme.

Mais bien avant cela, Nicolas Sarkozy a un nouveau rendez-vous avec la justice dans l'affaire Bygmalion concernant les comptes de la campagne présidentielle de 2012. Dans cette affaire, il a déjà été condamné à un an de prison ferme en première instance le 30 septembre 2021, puis en appel à une peine moins lourde d'un an d'emprisonnement dont six mois ferme mais avec "l'aménagement de la partie ferme de la peine" en février 2024. L'homme politique avait alors annoncé se pourvoir en cassation. La Cour de cassation doit justement rendre sa décision le mercredi 26 novembre. L'instance pourrait casser ou confirmer la décision en appel.

Reste que même si la condamnation était confirmée, il y a peu de chances pour qu'elle conduise Nicolas Sarkozy en prison. La Cour de cassation prononcera la même peine d'un an de prison, dont six mois ferme avec aménagement de la peine. Dans ce cas, l'ex-président de la République pourrait être de nouveau soumis à une assignation à résidence avec port de bracelet électronique.