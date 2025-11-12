Boualem Sansal gracié : une libération "retardée" à cause de Retailleau, accuse une source algérienne

L'Algérie "accepte" de gracier l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis un an, indique la présidence du pays ce mercredi. Un dossier dans lequel Bruno Retailleau est ciblé par le pouvoir algérien.

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié ce mercredi 12 novembre par le président Abdelmadjid Tebboune. L'auteur de 80 ans était emprisonné depuis le 16 novembre 2024 pour "atteinte à l'unité nationale", "outrage à corps constitué", "pratiques de nature à nuire à l'économie nationale" et "détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays", et à 500 000 dinars d'amende (environ 3 500 euros).

Lors de sa condamnation en appel en juillet dernier, il était reproché à Boualem Sansal d'avoir défendu l'idée selon laquelle l'Algérie avait hérité de territoires appartenant initialement au Maroc lors de la colonisation française. Une injure pour Alger en conflit avec le Maroc depuis des années pour des questions territoriales. Le cas de Boualem Sansal a fait couler beaucoup d'encre depuis son arrestation par les autorités algériennes à son arrivée dans le pays le 16 novembre 2024. Depuis cette date, l'écrivain était retenu soit dans la prison de Kolea, soit dans l'unité de soins de l'hôpital Mustapha-Pacha d'Alger où il recevait un traitement pour son cancer de la prostate.

Sébastien Lecornu exprime le "soulagement" du gouvernement

Auprès de l'Agence-France-Presse (AFP), les avocats français de Boualem Sansal se sont exprimés ce mercredi après-midi. Ils se disent "heureux que l’humanité ait prévalu sur toute autre considération (...) Nous accueillons avec une profonde satisfaction la nouvelle de (sa) libération, après l’épreuve d’une trop longue détention. Nous avons toujours été convaincus que le sort de Boualem Sansal devait être dissocié des aléas diplomatiques", indiquent Me Pierre Cornut-Gentille et François Zimeray. "J’étais un petit peu pessimiste parce qu’il est malade, il est vieux et qu’il pouvait mourir là-bas. J’étais pessimiste mais j’y ai toujours cru. J’ai gardé l’espoir que ça arrive un jour" a de son côté déclaré à l'AFP, l'une des filles de Boualem Sansal par téléphone.

Le Premier ministre de la France, Sébastien Lecornu, a aussi pris la parole devant les députés ce mercredi après l'annonce de la grâce de l'écrivain Boualem Sansal par Alger. Le locataire de Matignon a exprimé son "soulagement à l’annonce des autorités algériennes, d’avoir gracié Boualem Sansal", souhaitant que l'homme de 80 ans "puisse rejoindre ses proches au plus vite" et "être soigné". Le chef du gouvernement remercie "du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d’une méthode faite de respect et de calme".

L'Allemagne et l'Algérie, deux "pays amis"

Aujourd'hui, l'Algérie confirme sa décision de gracier Boualem Sansal, presque un an jour pour jour après le début de sa détention. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Allemagne a joué un rôle décisif dans cette grâce. "Un tel geste serait l'expression d'une attitude humanitaire et d'une vision politique à long terme. Il refléterait ma relation personnelle de longue date avec le président Tebboune et les bonnes relations entre nos deux pays", déclarait ce lundi le chef de l'Etat allemand, Frank-Walter Steinmeier, dans un communiqué.

Il a également proposé que Boualem Sansal soit "transféré en Allemagne pour y recevoir des soins médicaux", au vu de son âge avancé et de son état de santé, précise Le Figaro. Justement, un avion de l’armée allemande - numéro GAF630 - a décollé de Berlin pour Alger, mercredi après-midi, d'après un site de renseignement en source ouverte. Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune doit se rendre en Allemagne pour une visite d'Etat début 2026, accentuant la fréquence des contacts entre l'Allemagne et l'Algérie. De plus, toujours selon une information du quotidien, l'Allemagne est considéré par l'Algérie comme un "pays ami" et "le meilleur partenaire consensuel pour clore ce dossier. Abdelmadjid Tebboune s'était par exemple fait soigner en Allemagne pendant l'épidémie de Covid.

Cette décision concernant Boualem Sansal est également l'aboutissement d'un travail diplomatique de longue haleine mené conjointement par Berlin et Paris. Jusqu'à présent, aucune demande de libération ou de grâce formulée par la France, y compris par Emmanuel Macron, n'avait été entendue par le président algérien. Le 1er juillet dernier, déjà, l'ancien Premier ministre français, François Bayrou, disait espérer "des mesures de grâce" de la part du président algérien. Il déplorait une "situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre".

"Uniquement à cause des attaques répétées de Bruno Retailleau"

On apprend justement ce mercredi, jour de l'officialisation de la grâce de Boualem Sansal que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ont pu retarder la décision d'Alger en faveur de l'écrivain de 80 ans. "Si cette libération a tardé, c’est uniquement à cause des attaques répétées de Bruno Retailleau lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, mais aussi des prises de position de la droite et de l’extrême droite françaises, largement relayées par leurs médias", déplore plusieurs sources proches du pouvoir algérien, auprès du journal Le Figaro. Depuis de longs mois, les relations entre Paris et Alger se sont enlisées au point de devenir plus que tumultueuses, rendant une libération de l'écrivain franco-algérien impossible.

Selon ses mêmes sources, la remise en liberté de Boualem Sansal figurait depuis longtemps parmi les options envisagées. Alors, tant pis si la France ne récolte pas le fruit de son travail diplomatique mené de pair avec l'Allemagne. Tant pis si la France reste celle qui a "juste tenu un dialogue exigeant" avec l’Algérie, déclarait le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, la semaine passée. "Ceux qui font croire aux Français que le bras de fer et la méthode brutale sont la seule solution, la seule issue, se trompent" veut toujours croire le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez. Justement, ce dernier a été invité en Algérie par son homologue homologue Saïd Sayoud avec l'objectif de rompre avec la stratégie agressive menée par Bruno Retailleau jusqu'alors. Voilà, peut-être, les prémices d'une relation un tout petit peu plus apaisée.

Lundi dernier, le patron de la DGSI, Nicolas Lerner reconnaissait au micro de France Inter avoir "des signaux qui viennent de la partie algérienne sur la volonté de la reprise du dialogue". "La France y est prête, elle a toujours été prête, à ses conditions", rappelait-il. De plus, les allers-retours entre Paris et Alger ont repris pour certains responsables français, "dont bientôt celui de la secrétaire générale des Affaires étrangères, Anne-Marie Descôtes", révèle Le Figaro. De quoi gagner en optimisme.