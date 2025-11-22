Ces rois et souverains sont les plus riches du monde, voici les montants de leur fortune XXL

En dixième place, Haïtham ben Tariq, sultan d'Oman depuis 2020, a pris la suite de son cousin. Sa fortune atteint les 700 millions d'euros, notamment grâce aux réserves de pétrole du pays.
Estimée autour de 800 millions d'euros, grâce à l'immobilier et au casino, le prince Albert II de Monaco fait partie du top 10 des souverains les plus riches. Il a plusieurs propriétés, une collection de voitures anciennes ou encore une autre de timbres de grande valeur.
La fortune personnelle d'Elizabeth II était estimée autour de 400 millions d'euros. Charles III avait eu le temps de son côté de s'enrichir, n'ayant accédé au trône qu'à plus de 70 ans. Il touchait les revenus du duché de Cornouailles et maintenant ceux de Lancaster. Sa fortune a été estimée autour de 2 milliards d'euros par le Guardian.
Tamim Hamad Al Thani a accumulé une belle fortune depuis 2013. Il a pris la suite de son père et a notamment promu son pays dans le sport, avec l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022 et le rachat du PSG. Il est à la tête de 2,1 milliards d'euros.
Le Prince de Liechtenstein a son titre depuis 1989. Il a accédé au trône à la mort de son père. Sa fortune est estimée à 7 milliards d'euros. La banque LGT Group, dont il est gérant, est l'une de ses principales sources de revenus. Un de ses palais renferme la plus importante collection d'art privée d'Europe.
Mohammed VI est le roi du Maroc depuis 1999. Il a construit sa fortune autour de nombreuses entreprises dans différents secteurs. Sa Société Nationale d'Investissement (SNI), une holding qui gère plusieurs entreprises publiques, lui rapporte beaucoup. Sa fortune personnelle est ainsi estimée à environ 8 milliards d'euros.
A la tête des Emirats arabes unis depuis 2022, Mohammed ben Zayed Al Nahyane a été prince héritier d'Abou Dabi et en est devenu l'Emir. Il est aussi considéré comme le président du pays. Des statuts qui lui donnent accès à une grande fortune : autour de 14 milliards d'euros. Il est aussi propriétaire du club de football de Manchester City.
Salmane ben Abdelaziz Al Saoud est le roi d'Arabie Saoudite depuis 2015. Agé de 89 ans, il est l'un des plus vieux dirigeants du monde. Sa fortune atteint environ 15 milliards d'euros. C'est un grand amateur d'art et il possède un yacht acheté 376 millions d'euros.
Hassanal Bolkiah est le 29e sultan de Brunei et règne depuis 1967. Il est actuellement le dirigeant en place dans le monde ayant exercé ses fonctions le plus longtemps. Cette durée lui a permis d'accumuler une belle fortune : autour de 26 milliards d'euros. Parmi ses fastes se trouve le palais Nurul Iman, composé de 1788 pièces et recouvert d'un dôme d'or de 22 carats.
Le roi thaïlandais serait à la tête d'une fortune d'environ 37 milliards d'euros. Il possède pas moins de 17 000 propriétés, 38 jets privés et 52 bateaux ornés d'or. "Maha Vajiralongkorn", de son vrai nom, a accédé au trône le 13 octobre 2016 après la mort de son père.
