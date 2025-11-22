Ces rois et souverains sont les plus riches du monde, voici les montants de leur fortune XXL

L'émir du Qatar a accumulé plus de 2 milliards d'euros

Tamim Hamad Al Thani a accumulé une belle fortune depuis 2013. Il a pris la suite de son père et a notamment promu son pays dans le sport, avec l'organisation de la Coupe du monde de football en 2022 et le rachat du PSG. Il est à la tête de 2,1 milliards d'euros.