Zola arrêté par la police : le rappeur suspecté d'avoir fait vivre un calvaire à un adolescent séquestré

Le rappeur Zola, ainsi que trois potentiels complices, a été arrêté mardi matin en Seine-et-Marne. Il est suspecté d'avoir fait vivre un enfer à un fan qui avait essayé de le photographier chez lui.

Que s'est-il passé au Pin, en Seine-et-Marne, le 6 novembre dernier ? Ce mardi 18 novembre au matin, pas moins d'une quarantaine de policiers ont interpellé plusieurs personnes dans le cadre d'une affaire de violente agression survenue douze jours plus tôt dans la commune. Quatre individus en tout ont été arrêtés. Parmi eux, un patronyme plus connu que les autres : celui du rappeur Zola. Aurélien N'Zuzi Zola de son vrai nom, aujourd'hui âgé de 26 ans, est suspecté d'avoir participé à ce que Le Parisien, qui révèle l'information, n'hésite pas à qualifier de "déchaînement de violences".

Trois autres hommes, tous amis avec le rappeur, ont également été interpellés par les policiers de la brigade criminelle de la Section de la criminalité organisée et spécialisée (Scos) et leurs collègues du Raid, précise le quotidien de la capitale. L'un a été arrêté à Paris, l'autre à Goussainville, dans le Val-d'Oise, et le troisième à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Des faits de séquestration et de violence avec arme en réunion leur sont reprochés.

Vêtements brûlés, passage à tabac et menace de mort

Tout a commencé lorsqu'un jeune homme de 19 ans et deux de ses amis ont voulu, le 6 novembre dernier, prendre en photo le rappeur Zola à son domicile. Face aux intrus qui tentaient de capturer des instants privés, le chanteur n'y serait pas allé par quatre chemins. Ne souhaitant pas être importuné, Zola serait sorti dans la rue pour attraper les paparazzis amateurs. À ses côtés, huit individus, tous cagoulés et munis d'armes de poing. Si deux des trois photographes en herbe ont réussi à s'échapper, le troisième a, lui, bien été rattrapé et ramené dans la propriété du rappeur.

Durant pas moins de deux heures, le jeune homme de 19 ans a subi un véritable calvaire, relaient nos confrères du Parisien, qui font état de vêtements brûlés et ôtés par la victime dans la cour, puis d'un rouage de coups en bonne et due forme et même d'une arme de poing glissée dans la bouche de la victime lorsque celle-ci se trouvait à l'intérieur du logement. Et ce n'est pas tout. Le paparazzi en herbe aurait ensuite été emmené au sous-sol où les agresseurs auraient alors tiré des coups de feu "en mode rafale" avec une arme longue placée à proximité de lui, précise le quotidien. Le jeune aurait finalement été libéré, et ce, non sans s'être fait prendre son téléphone portable, sa carte bancaire, avoir été menacé de mort et s'être fait crever les pneus de sa voiture.