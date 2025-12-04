Nouvelle chanson de Johnny Hallyday : découvrez "C'est l'amour que j'attendais"

Une nouvelle chanson du rockeur vient d'être dévoilée. Il s'agit d'un titre inédit retrouvé par sa maison de disque, en fouillant dans le répertoire de Johnny Hallyday.

Huit ans après la disparition de Johnny Hallyday, une chanson totalement inédite du chanteur a été dévoilée ce jeudi 4 décembre. Appelée "C'est l'amour que j'attendais", cette chanson n'est sans doute pas la meilleur du rockeur français, mais elle a l'immense avantage de replonger tous les fans dans une époque assez fantastique pour Johnny : celle de sa collaboration avec Michel Berger. Cette chanson inédite sort aussi ce vendredi en 45-tours et figure dans la réédition remastérisée de l'album Rock'n'Roll Attitude, en vente partout ce 5 décembre.

C'est Universal Music, le label historique de Johnny, qui a mis la main sur ce morceau en fouillant dans les archives du rockeur, dans un travail effectué pour remettre à jour "Rock'n'Roll Attitude". " On l'a retrouvée totalement par hasard ", a confié Xavier Perrot, responsable du catalogue du rockeur chez Universal, auprès de TF1. " C'est en faisant des recherches sur un autre artiste que la bande est arrivée jusqu'à nous."

Le label a également remastérisé les dix titres devenus des classiques, parmi lesquels Le Chanteur abandonné, La Blouse de l'infirmière ou Pendue à mon cou. Deux immenses tubes de Johnny, Aimer vivre et Rock'n'roll attitude, ressortiront en bonus dans des versions actualisées. Universal n'en a sans doute pas fini avec les surprises, le label assure poursuivre l'exploration de quelque 15 000 bandes sonores conservées du chanteur.

Sorti en 1985, Rock'n'Roll Attitude constitue le 24e album studio de Johnny Hallyday et reste considéré comme l'un de ses disques majeurs. À cette époque, après une dizaine d'albums réalisés avec son parolier Pierre Billon, l'artiste cherchait un nouveau souffle.

Il décidera alors de s'associer à Michel Berger, venu d'un univers musical très différent du sien. Leur collaboration reste encore aujourd'hui considérée comme l'une des plus intéressante par les fans.