Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière : leurs enfants se sont rencontrés, l'endroit choisi n'a pas été laissé au hasard

En couple depuis plus d'un an, la fille de Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, et Cyril Hanouna continueraient de vivre le grand amour. Au point même d'organiser une rencontre entre leurs enfants...

Entre Cyril Hanouna et Tiphaine Auzière, ce serait toujours le grand amour. Selon Paris Match, qui avait déjà révélé leur inattendue histoire d'amour en mars 2025 alors que les tourtereaux se fréquentaient depuis octobre 2024, l'idylle n'aurait rien d'une passade. Un an après, les choses seraient devenues plus sérieuses encore. D'après Paris Match, l'ex-présentateur star de TPMP et l'avocate vivraient une belle histoire d'amour. Pour preuve, avance l'hebdomadaire, la fille de Brigitte Macron, davantage adepte des balades à cheval et du calme de la campagne, aurait troqué son paisible environnement de cœur pour la tourbillonnante, bouillonnante et bruyante capitale où réside son cher et tendre.

Et leur engagement l'un envers l'autre irait encore plus loin. Toujours selon Paris Match, récemment, une rencontre entre les enfants de Tiphaine Auzière et ceux de Cyril Hanouna aurait été orchestrée. Pour ce faire, un lieu des plus propices aurait été soigneusement choisi. Et c'est le célèbre parc Disneyland Paris qui aurait eu cet honneur. Le 24 août dernier, Tiphaine Auzière aurait ainsi laissé au placard ses talons aiguilles pour des baskets confortables et une journée haute en couleurs avec leurs quatre enfants. La joyeuse troupe aurait été rejointe, le soir venu, par Cyril Hanouna pour un repas dans le plus bel hôtel du parc d'attractions.

Une première étape déjà franchie début août

Avant cela, Tiphaine Auzière avait déjà franchi une première étape en passant une partie de ses vacances d'été avec Cyril Hanouna et ses enfants dans la villa de l'animateur fraîchement achetée à Saint-Tropez. La quadragénaire n'avait alors pas hésité à s'essayer au surf électrique avec le fils de Cyril Hanouna, Lino, âgé de 13 ans. Selon Paris Match, Bianca, 14 ans, la fille aînée du présentateur télé était aussi du séjour.

D'après les confidences de l'hebdomadaire, le courant serait bien passé et Tiphaine Auzière s'entendrait même avec l'ex-compagne de Cyril Hanouna et mère de ses enfants. "Physiquement, elles n'ont rien à voir. Mais, en termes de caractère, ce sont les mêmes. Aussi droites et déterminées l'une que l'autre", assure un proche auprès du journal. Pour l'heure néanmoins, si Tiphaine Auzière et Cyril Hanouna vivraient ensemble la plupart du temps, la fille de Brigitte Macron aurait tout de même pris un "confortable pied-à-terre" à Paris pour recevoir ses enfants.