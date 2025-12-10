Décès de Sophie Kinsella : de quoi est morte l'autrice de "Confessions d'une accro au shopping" ?

L'écrivaine britannique Sophie Kinsella est décédée ce mercredi 10 décembre. L'autrice de "Confessions d'une accro du shopping" souffrait d'une maladie qu'elle avait publiquement révélée.

"Nous avons le cœur brisé d'annoncer le décès ce matin de notre chère Sophie (alias Maddy, alias Mummy). Elle est morte paisiblement, avec ses derniers jours remplis de ses véritables amours : la famille, la musique, la chaleur, Noël et la joie", ont publié sur Instagram les proches de Sophie Kinsella ce mercredi 10 décembre en début d'après-midi. Madeleine Townley, de son nom de jeune fille, souffrait depuis 2022 d'une forme agressive d'un cancer du cerveau : un glioblastome, rapporte la BBC.

Il s'agit de la forme du cancer du cerveau la plus mortelle et la plus agressive. Selon la BBC, chaque année, 3 200 Britanniques recevraient ce diagnostic, mais seulement 160 seraient encore en vie parmi elles cinq ans plus tard ou plus. Une maladie que Sophie Kinsella avait publiquement révélé en 2024 sur Facebook. "Je n'en avais pas parlé avant car je voulais m'assurer que mes enfants puissent entendre et assimiler la nouvelle en toute intimité et s'adapter à notre 'nouvelle normalité'", confiait-elle. Elle affirmait alors suivre une chimiothérapie et une radiothérapie.

​​​​​​​"Malgré sa maladie, qu'elle supportait avec un courage inimaginable, Sophie se considérait comme vraiment bénie - d'avoir une famille et des amis aussi merveilleux, et d'avoir eu le succès extraordinaire de sa carrière d'écrivain. Elle ne prenait rien pour acquis et était à jamais reconnaissante de l'amour qu'elle recevait. Elle nous manquera tellement que nos cœurs se brisent", ses proches dans leur message Instagram.

Plus de 50 millions de livres vendus en 30 ans de carrière

Madeleine Townley-Wickham aurait dû fêter ses 56 ans ce vendredi 12 décembre. Elle laisse derrière elle cinq enfants, quatre fils et une fille : Freddy, né en septembre 1997, Hugo en janvier 1999, Oscar en 2005, Rex en avril 2010 et Sybella, née en décembre 2011. Mariée à Henry Wickham, principal d'une école préparatoire pour garçons en banlieue de Londres, Sophie Kinsella s'était faite connaître dans les années 2000 avec la publication notamment de Confession d'une accro au shopping et L'Accro du shopping à Manhattan, soit les deux premiers romans de la série "L'Accro du shopping", tous deux adaptés au cinéma dans le film éponyme Confessions d'une accro du shopping. Durant près de 30 ans de carrière, Sophie Kinsella aura publié une trentaine de livres, vendu plus de 50 millions d'exemplaires à travers 60 pays dans 40 langues. En 2024, l'autrice avait publié Comment tu te sens ? (en français). Sans doute son roman le plus personnel puisqu'il y était question de sa maladie.