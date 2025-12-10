La vidéo de Brigitte Macron publiée à cause d'une "erreur" de l'agence de Mimi Marchand

L'échange en coulisses entre l'humoriste Ary Abittan et Brigitte Macron n'en finit plus de faire couler de l'encre. À l'origine de la publication de la vidéo polémique, une "erreur".

La vidéo a fait le tour des médias. Dans les coulisses des Folies Bergère où se produisait dimanche l'humoriste, Brigitte Macron et Ary Abittan ont un bref échange. La première dame lui demande s'il a le trac. "J'ai peur […] de tout", répond l'artiste. Ce à quoi lance, tout sourire, la femme du président : "S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors […] Surtout des bandits masqués." Alors que l'humoriste avait été accusé fin 2021 de viol par une jeune femme avant que l'information judiciaire ne soit clôturée par une ordonnance de non-lieu, cet échange passe mal.

La courte vidéo a été publiée par le magazine Public. Depuis, la première dame fait l'objet de vives critiques. Question : la vidéo a-t-elle été prise à son insu, alors qu'elle pensait échanger en privé avec l'artiste ? Non, affirment Le Parisien et Mediapart. "Si les défenseurs de Brigitte Macron parlent d'une vidéo volée ou privée, elle se savait pourtant très bien filmée", insiste même le journaliste de Mediapart David Perrotin sur X. Alors, que s'est-il passé pour que Brigitte Macron se laisse aller à un tel franc-parler sans la moindre pudeur devant une caméra ?

Une vidéo publiée par "erreur"

Comme le rapportent les deux médias, c'est l'agence Bestimage qui avait obtenu dimanche l'exclusivité sur les coulisses du spectacle d'Ary Abittan. Pourtant dirigée par Mimi Marchand, la reine des paparazzis et amie proche de Brigitte Macron, l'agence serait tout de même bien derrière la diffusion de cette vidéo polémique. Confirmant les informations du Parisien et de Mediapart, l'AFP souligne que cette vidéo n'aurait cependant jamais dû sortir. Ainsi, alors que Mimi Marchand a œuvré ces dernières années à la communication des Macron, ce qui a sans aucun doute contribué au naturel et à la spontanéité de Brigitte Macron devant la caméra, la vidéo aurait été vendue à Paris Match, Closer et Public sans que les dialogues et le son, de manière générale, ne soient vérifiés, affirme Bestimage.

L'agence et le photographe auraient juste regardé "la qualité des images, des visages des personnalités filmées, mais sans faire attention au son ou à ce qu'ils disaient. C'est une erreur", indique au Parisien l'agence, qui précise avoir depuis refusé la démission de son photographe qui lui a présentée après le scandale. De son côté, Mimi Marchand, qui habituellement veille au grain, en particulier sur l'image des Macron, n'était exceptionnellement pas présente en raison d'un deuil.