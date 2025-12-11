Jimmy Mohamed accusé de violences psychologiques : les raisons de son silence après les révélations de sa femme

Le médecin et chroniqueur Jimmy Mohamed a été accusé de violences psychologiques par sa femme, Souallia, dans plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux, le 9 décembre. Le mis en cause s'est expliqué sur son silence.

L'un des médecins préférés des Français est dans la tourmente. Jimmy Mohamed, connu pour ses nombreuses chroniques dans les médias dans lesquelles il prodigue des conseils pour être en bonne santé, ne serait pas toujours aussi prévenant dans la sphère privée. Sa femme Souailla, avec qui il a eu trois enfants, l'a accusé de violences psychologiques au détour d'un message posté sur ses réseaux sociaux le mardi 9 décembre et supprimé depuis.

L'épouse du médecin réagissait à une vidéo de Jimmy Mohamed évoquant les bienfaits de la présence d'un chien sur la santé mentale des adolescents lors d'un interview pour RTL. Elle commentait alors : "Moi je me demande comment aider une personne victime de violences psychologiques par son mari, médecin, […] qui va jusqu'à essayer de faire croire qu'elle a des hallucinations". Il n'en fallait pas plus pour interpeller les internautes sur les accusations portées contre le médecin.

Les reproches faits à Jimmy Mohamed par Souailla ne s'arrêtent pas là. D'après les déclarations de la mère de famille, le célèbre chroniqueur ne mettrait pas en pratique ses propres conseils, notamment en matière de nutrition. Alors que Jimmy Mohamed a investi la tendance du "healthy" en anglant plusieurs de ses interventions, et même un livre paru en 2023 et intitulé Zéro contraintes pour maigrir, il s'agirait en réalité du sujet de prédilection de sa femme, sage-femme de profession. "Tu passes le diplôme de nutrition, tu décodes les listes d'ingrédients, tu fais les courses, tu cuisines. Tu bassines ton mari avec l'intérêt de la prévention par la nutrition pendant qu'il achète des cochonneries qu'il cache dans sa voiture parce que interdit que ça rentre à la maison. Tu revois ton alimentation, il finit par perdre du poids. Tu lui montres tes cours de nutrition..." écrivait Souailla sur ses réseaux.

Si les nutritionnistes n'ont pas le monopole du "healthy", Souailla reproche à son mari de tirer profit d'un mode de vie auquel il n'adhère pas complètement : "Bim ça marche sur ses réseaux, ça écrit des bouquins mais ne cuisine toujours pas healthy. Vous savez ce qu'on dit sur les cordonniers". Les mots de la femme de Jimmy Mohamed étaient accompagnés de photo de l'intérieur du véhicule du médecin effectivement rempli d'emballages vides de gâteaux industriels et autres produits loin d'être "healthy".

"Il y a de quoi craquer"

Les accusations de violences psychologiques ont rapidement trouvé de l'écho, mais Jimmy Mohamed est resté silencieux. Les seules nouvelles de lui ont été données par Gilles Verdez, chroniqueur de l'émission Tout beau, tout neuf de Cyril Hanouna, le mercredi 10 décembre. Contacté par ce dernier, le médecin a expliqué de ne pas vouloir "réagir à chaud". "Il a dit qu'il ne voulait pas réagir à chaud, c'est une affaire de couple et il n'a pas envie de s'exprimer plus sur cette affaire", a rapporté Gilles Verdez.

De son côté, Souailla a expliqué dans une story Instagram, qui n'est plus disponible, n'avoir "jamais été dans une quête de lumière", ni avoir voulu "laver son ligne sale en public". "Si j'en arrive à partager ça, certes dans un moment d'impulsivité, c'est que je suis arrivée au bout du rouleau", écrivait-elle comme le rapporte Voici. Elle ajoutait : "Quand vous subissez une injustice, et que derrière la personne parle d'amour, de soutien de la femme enceinte ou de santé mentale, quand on a traversé ce que j'ai vécu, il y a de quoi craquer par ce manque de décence".