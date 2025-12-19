Wiz Khalifa condamné pour avoir fumé un joint sur scène : 9 mois de prison ferme, mais il va y échapper

Le rappeur américain Wiz Khalifa vient d'être condamné à la prison ferme en Roumanie pour avoir fumé du cannabis sur scène en plein festival. Les faits remontent à 2024.

Tête d'affiche du festival "Beach, please !", organisé à la station balnéaire de Costinesti dans le sud-est de la Roumanie, en juillet 2024, le rappeur américain Wiz Khalifa s'était fait interpeller par la police à sa sortie de scène. En cause ? Un joint allumé et tranquillement fumé sous les feux des projecteurs devant des milliers de spectateurs.

L'artiste de 38 ans fait souvent référence au cannabis dans ses chansons. Mais voilà, en Roumanie, le cannabis est classé parmi les drogues à risque. Toute personne qui en possède est passible d'une peine qui peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Lors de son interpellation en 2024, Wiz Khalifa était en possession de 18 grammes de cannabis. Inculpé de possession de "drogues à risque" pour usage personnel, Thomaz Cameron Jibril, de son vrai nom, n'avait cependant pas été placé en détention.

"Une demande judiciaire formelle sera soumise aux États-Unis"

Il a finalement été jugé ce jeudi 18 décembre. Sans surprise, Wiz Khalifa n'avait pas fait le déplacement en Roumanie pour assister à son procès. Verdict de la cour d'appel roumaine : l'amende de 3 600 lei roumains, soit près de 700 euros, a été annulée. En revanche, l'artiste a été condamné à neuf mois de prison. Une peine qu'il ne devrait néanmoins pas être amené à faire.

"Compte tenu de la richesse et des relations de l'accusé, du manque de réel pouvoir de négociation de la Roumanie en matière d'extradition et du statut juridique et politique du cannabis aux États-Unis", pose le criminologue roumain Vlad Zaha, interrogé par la BBC sur le sujet, "il est fort improbable que Wiz Khalifa soit envoyé purger une peine de prison à Constanța, même si une demande judiciaire formelle sera soumise aux États-Unis".