Elle chantait Aznavour, avait connu des épreuves, la chanteuse Georgette Lemaire est morte

Georgette Lemaire, figure de la chanson française des années 1960-1980, est morte.

La chanteuse Georgette Lemaire, figure emblématique de la variété française des années 1960 à 1980, est décédée le dimanche 21 décembre 2025 à l'âge de 82 ans, a annoncé lundi soir son fils à l'AFP. Elle est morte à la Maison des artistes de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, où elle résidait depuis plusieurs années.

Née Georgette Kibleur à Paris en 1943, elle se fait connaître dans les cafés-concerts des Puces de Saint-Ouen avant d'entrer dans le paysage musical français grâce à l'émission Le Jeu de la chance en 1965, qui lui permet de signer avec la maison de disques Philips. Ses premiers enregistrements l'installent rapidement dans le paysage de la variété française. Elle interprète des chansons écrites par Charles Dumont, Jean-Jacques Debout ou encore Pierre Delanoë, et impose une présence vocale singulière, entre puissance et émotion contenue.

Elle connaît un succès durable avec des chansons comme Je ne sais pas ou surtout Vous étiez belle, madame (1968), écrite par Pascal Sevran, qui devient son plus grand tube. Au fil des décennies, elle enregistre pour de grands noms comme Charles Aznavour, qui lui consacre un album complet en 1980, et partage la scène avec des artistes tels que Georges Brassens.

Georgette Lemaire avait largement disparu des médias ces dernières années. Elle habitait dans une maison de retraite pour artistes, la Maison Nationale des Artistes à Nogent-sur-Marne, une institution où de nombreux pensionnaires vivent leurs derniers jours loin des scènes et des studios.

La vie personnelle de Georgette Lemaire est marquée par des épreuves. Elle avait connu des difficultés financières importantes et avait été profondément affectée par la disparition de son fils aîné, Yvan, en 2022.