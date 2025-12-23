Mort de Vince Zampella : de quoi est mort le créateur de "Call of Duty" ?

Vince Zampella, co-créateur de "Call of Duty", est mort, dimanche 21 décembre, en Californie. Le développeur est décédé à l'âge de 55 ans.

Le monde du jeu vidéo pleure sa disparition. Vince Zampella, co-créateur de Call of Duty, est mort, dimanche 21 décembre, dans la banlieue de Los Angeles, en Californie. Il avait 55 ans. Il est décédé dans un accident de voiture, selon les informations de NBC4, une station locale de la célèbre chaîne américaine. Une autre personne se trouvait à l'intérieur du véhicule. Elle est morte à l'hôpital. Vince Zampella était au volant du véhicule, une voiture de la marque italienne Ferrari. L'accident s'est produit sur une route au nord de Los Angeles.

"Pour des raisons inconnues, le véhicule a quitté la route, a percuté une barrière en béton, et a été complètement englouti par les flammes", a précisé la police autoroutière de l'État dans un communiqué, relayé par Le Monde. L'identité de l'autre victime n'a pas été révélée pour le moment. Le drame a eu lieu à la sortie d'un tunnel. Selon NBC4, la voiture de Vince Zampella est le seul véhicule impliqué dans cet accident de la route.

Une figure emblématique de l'industrie du jeu vidéo

Né le 1er octobre 1970, Vince Zampella s'est révélé, au début des années 2000, avec Medal of Honor : Allied Assault. Il a été le principal développeur de ce jeu. Quelques mois plus tard, il a fondé son propre studio, baptisé Infinity Ward, avec Jason West et Grant Collier. Les trois hommes ont été à l'origine de la création de la célèbre franchise Call of Duty. Cette saga a révolutionné l'industrie, se vendant à plus de 500 millions d'exemplaires depuis son lancement.

Après le rachat d'Infinity Ward par Activision, Vince Zampella a été licencié en 2010. Avec Jason West, il a créé un nouveau studio, Respawn Entertainment, racheté par Electronic Arts quelques années plus tard. "L'influence de Vince sur l'industrie des jeux vidéo a été profonde et étendue", sa mort est une "perte inimaginable", a réagi la société américaine dans une déclaration transmise à l'Agence France-Presse. Il a aussi contribué aux succès des jeux Titanfall et Apex Legends. Vince Zampella était aux commandes, depuis 2021, de la franchise Battlefield.