Brigitte Macron fait condamner ceux qui la harcelaient, quelle est leur peine ?

La diffusion en ligne de propos haineux concernant le genre et la vie privée de Brigitte Macron a été sanctionnée par le tribunal correctionnel de Paris ce lundi. Les peines grimpent jusqu'à six mois de prison ferme.

Huit hommes et deux femmes ont été condamnés pour cyberharcèlement ce lundi 5 janvier 2026, devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir relayé sur les réseaux sociaux la rumeur selon laquelle l'épouse du président de la République, Brigitte Macron, serait une femme transgenre et une "pédocriminelle". Cette dernière avait déposé plainte pour cyberharcèlement en août 2024, face au torrent de haine sexiste et transphobe dont elle était victime.

Les peines vont de quatre à huit mois de prison avec sursis en raison d'une "volonté de nuire à la plaignante". Les prévenus étaient accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées au genre de Brigitte Macron et à son écart d'âge avec le président. Une peine de six mois de prison ferme a également été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence à l'audience. Ils doivent également verser des dommages et intérêts à l'épouse du chef de l'Etat.

"En France, on n'a plus le droit de penser"

Aurélien Poirson-Atlan, alias "Zoé Sagan", a écopé de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour sa série de messages sur le réseau social X. Il est présenté comme membre des trois "instigateurs" de la fake news au sujet de Brigitte Macron. À l'origine d'une vidéo virale de quatre heures publiée dès 2021 sur YouTube, Delphine J. dite "Amandine Roy", a elle écopé de six mois de prison avec sursis et d'une suspension de ses comptes en ligne pendant six mois. De son côté, le galeriste Bertrand Scholler a été condamné à six mois avec sursis. Il est l'auteur d'un photomontage de la première dame, représentée avec le torse poilu en 2024. "En France, on n'a plus le droit de penser", a-t-il déclaré ce lundi face aux journalistes, des propos relayés par France Info.

Les autres prévenus ont écopé de peines entre quatre et huit mois de prison avec sursis. Jérôme A., Jérôme C., Philippe D., Jean-Luc M. et Christelle L., notamment, à l'exception de Jean-Christophe D. qui écope seulement d'un stage de sensibilisation pour les infractions commises en ligne, il est le seul à avoir présenté ses excuses. Enfin, Jean-Christophe P. est condamné à six mois de prison ferme, la peine la plus lourde, en raison de son absence à l'audience, d'après les dires du tribunal.