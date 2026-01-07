Marine Le Pen aux obsèques de Brigitte Bardot : un geste pour son époux à Saint-Tropez

Marine Le Pen est présente ce mercredi 7 décembre aux obsèques de Brigitte Bardot. Un déplacement réalisé "à titre personnel et amical", a-t-elle fait savoir.

Une dizaine de jours après son décès, les funérailles de Brigitte Bardot sont organisées ce mercredi 7 janvier à Saint-Tropez. De nombreuses personnes sont présentes pour la cérémonie religieuse qui débute à 11h à l'église Notre-Dame de l'Assomption. L'émotion est vive, d'autant que personne n'est passé à côté d'une information très touchante ce matin : son dernier mari a raconté à BFMTV et Paris Match comment elle a "cessé de respirer" le jour de sa disparition, il a révélé que Brigitte Bardot était atteinte d'un cancer.

"La cérémonie sera à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée. Il y aura sans doute des surprises, mais ce sera dans la simplicité comme le voulait Brigitte", a révélé à l'AFP, dont Ouest-France se fait l'écho, Bruno Jacquelin, représentant de la Fondation de Brigitte Bardot dédiée à la protection des animaux.

Alors que plusieurs personnalités sont attendues aux obsèques de l'actrice, parmi lesquelles Chico des Gipsy Kings ou encore l'activiste environnemental Paul Watson, la cheffe de file de l'extrême droite Marine Le Pen sera également au rendez-vous. Elle l'avait elle-même annoncé sur X deux jours après le décès de Brigitte Bardot. "Je me rendrai à titre personnel et amical aux obsèques de Brigitte Bardot pour lui exprimer l'affection, la gratitude et l'admiration que j'ai pour elle ; et être auprès de son époux en ce moment si douloureux", déclarait ainsi le 30 décembre dernier Marine Le Pen.

Marine Le Pen, la "Jeanne d'Arc du XXIe siècle"

À l'annonce de la mort de Brigitte Bardot, Marine Le Pen avait fait part de son "chagrin immense" et affirmé que le pays "perd[ait] une femme exceptionnelle, par son talent, son courage, sa franchise, sa beauté". Selon elle, l'ex-actrice, qui avait depuis de nombreuses années fait de la cause animale son cheval de bataille, "était incroyablement Française : libre, indomptable, entière".

Mariée depuis une trentaine d'années à Bernard d'Ormale, un ex-conseiller de Jean-Marie Le Pen, Brigitte Bardot n'avait jamais fait mystère de ses liens avec le FN puis le RN. Elle avait ainsi qualifié un jour Marine Le Pen de "Jeanne d'Arc du XXIe siècle" et affirmé, peu avant la présidentielle de 2017, "beaucoup" l'aimer "et depuis longtemps". Avant cela, dans ses mémoires intitulées Initiales B.B., Brigitte Bardot avait également rendu hommage à Jean-Marie Le Pen, "un homme charmant, intelligent, révolté comme [elle] par certaines choses", avec lequel elle partageait les idées sur "la poussée terrifiante de l'immigration".

Icône incontestable du cinéma français, Brigitte Bardot n'aura pas d'hommage organisé par l'Élysée, et ce, malgré une proposition faite par le palais présidentiel à l'entourage de la star de Et Dieu... créa la femme, celui-ci n'ayant pas donné suite, rappelle BFMTV.