Laurent Vinatier libéré : la Russie a eu une exigence pour le rendre à la France

Le chercheur français Laurent Vinatier a été libéré en échange d'une contrepartie bien précise réclamée par Moscou, annonce ce jeudi le service russe de la sécurité intérieure (FSB).

Détenu depuis juin 2024 en Russie, le chercheur français Laurent Vinatier a été libéré, a annoncé le service russe de la sécurité intérieure (FSB) ce jeudi 8 janvier. L'homme de 49 ans, spécialiste de l'espace post-soviétique, a été relâché en échange de la libération d'un basketteur ⁠russe détenu en ⁠France. La libération du sportif était l'exigence de Moscou pour permettre à Laurent Vinatier de retrouver sa liberté.

Laurent Vinatier ‌a été condamné à trois ans de ⁠prison en octobre 2024 ⁠pour ⁠ne pas ⁠s'être enregistré comme "agent de l'étranger", explique l'agence Reuters. Il était visé depuis août 2025 par une nouvelle accusation d'espionnage. La France estimait que Laurent Vinatier ⁠était arbitrairement détenu et demandait sa libération.

Le 23 décembre dernier, Moscou avait contacté TF1-LCI pour faire le point sur le dossier. Le Kremlin, par l'intermédiaire de son porte-parole Dmitri Peskov, avait contacté directement le journaliste et correspondant à Moscou du média. Il lui avait alors expliqué que "le président Poutine a ordonné de revérifier le dossier. Il a ajouté que la Russie avait fait "une proposition à la partie française". "Nous attendons désormais leur réponse", disait-il.

Le basketteur encourait 25 ans de prison

Ce jeudi 8 janvier 2026, l'avocat de Daniil Kasatkin, basketteur russe arrêté en France l'an dernier et menacé d'extradition vers les Etats-Unis a d'abord annoncé la libération de son client intervenue la veille au soir. Le sportif est même déjà rentré à Moscou. Il avait été interpellé à l'aéroport de Paris le 21 juin à la demande des Etats-Unis, qui le soupçonnaient d'appartenir à un réseau de pirates informatiques qui, via un rançongiciel, aurait attaqué plus de 900 entreprises, associations et entités gouvernementales entre 2020 et 2022. Le basketteur, accusé d'avoir négocié le paiement des rançons, encourait 25 ans de prison.

Ce basketteur jouait jusqu'à récemment avec l'équipe de Moscou MBA-MAI. Il "était venu en France avec sa fiancée qu'il venait de demander en mariage", révélait L'Equipe en juillet dernier. "Je n'ai aucun lien" avec cette affaire, a-t-il affirmé lors d'une précédente audience le 8 octobre 2025. L'avocate générale avait souligné que la chambre de l'instruction n'avait pas à se prononcer sur l'éventuelle culpabilité de M. Kasatkin, mais seulement sur la demande d'extradition. Pour son avocat, le géant russe de 2m01 n'avait aucune compétence en informatique et son appareil avait été piraté par des cybercriminels.