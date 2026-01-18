Andrew McCarthy : de quoi est mort l'ancien membre des G-Squad ?

Andrew McCarthy, ancien membre du boys band G-Squad, est décédé à l'âge de 52 ans. Le chanteur a été retrouvé mort à son domicile en Seine-Saint-Denis, jeudi 15 janvier.

Andrew McCarthy, de son vrai nom Olivier Robert , est mort à l'âge de 52 ans. L'ex-chanteur du célèbre boys band G-Squad, très populaire dans les années 90, a été retrouvé mort, jeudi 15 janvier, en région parisienne par les forces de l'ordre. Le corps de l'ancien membre du groupe a été découvert à son domicile, situé à Drancy en Seine-Saint-Denis. La famille d'Andrew McCarthy était sans nouvelles du quinquagénaire depuis plusieurs jours.

Ses proches ont contacté les forces de l'ordre, qui ont ensuite découvert le corps du chanteur dans son appartement de Drancy. D'après les informations de RTL, la piste du suicide est privilégiée à ce stade. Andrew McCarthy aurait mis fin à ses jours en avalant une importante quantité de médicaments. Selon les éléments révélés par Paris Match, plusieurs sachets avec des pilules ont été retrouvés dans la cuisine de l'ancien chanteur du groupe G-Squad.

Le succès incroyable de G-Squad

Andrew McCarthy, Chris Keller, Marlon, Gérald Jean-Laurent et Mika composaient le célèbre boys band au succès fulgurant dans la seconde moitié des années 90. Le groupe G-Squad est devenu extrêmement populaire avec des morceaux emblématiques comme Raide dingue de toi, Aucune fille au monde, Bébé et Touché en plein cœur. Andrew McCarthy a quitté le boys band avant la sortie du deuxième album, tout comme Gérald Jean-Laurent. Les trois membres restants ont décidé de se séparer, mettant fin à l'aventure G-Squad, en 1998.

Andrew McCarthy "prenait beaucoup de drogue et d'alcool en même temps", a écrit l'ancien journaliste Yves Berton, proche de l'artiste, sur son blog. Le chanteur a notamment sorti un morceau en 2020, intitulé Borderline. Dans le clip de cette chanson, il incarnait un homme ayant des troubles psychiques. Selon Yves Berton, le quinquagénaire devait sortir un nouvel album.