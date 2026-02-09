Démission de Morandini de CNews : son message et celui de sa direction prouvent que son maintien était intenable

Jean-Marc Morandini a proposé à CNews de se retirer de l'antenne ce lundi 9 février 2026. Une requête acceptée par la direction de la chaîne après des années passées à soutenir l'animateur condamné pour corruption de mineurs.

La collaboration entre Jean-Marc Morandini et CNews prend finalement fin. Ce lundi 9 février, l'animateur a annoncé dans un communiqué avoir "proposé à la direction de CNews de [se] retirer de l'antenne afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction". La présence de Jean-Marc Morandini sur l'antenne est un sujet brûlant qui divise au sein du média appartenant à Vincent Bolloré.

"Je ne veux en aucun cas être un problème pour ces équipes et pour la direction de la chaîne et du groupe. Il est hors de question pour moi de mettre en danger le travail effectué par CNews pendant toutes ces années", explique l'animateur présent sur les ondes de la chaîne depuis 2017. Et Jean-Marc Morandini d'ajouter : "Je regrette profondément devoir prendre cette décision, mais je pense qu'elle est indispensable pour retrouver le calme et la sérénité".

La direction de la chaîne du groupe Canal+ a indiqué à l'AFP "prendre acte de la décision de Jean-Marc Morandini de se retirer de l'antenne immédiatement". Signe que la situation n'était plus tenable, car depuis les premières accusations formulées contre Jean-Marc Morandini et les procédures judiciaires, la direction de CNews s'est toujours inscrite en soutien de son animateur. Même après la condamnation définitive du sexagénaire pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel prononcée par la Cour de cassation le 14 janvier 2026.

Des vedettes de CNews contre Jean-Marc Morandini

Aussitôt le verdict rendu et la condamnation de Jean-Marc Morandini devenue définitive, plusieurs collègues de l'animateur et employés de la chaîne lui ont demandé de démissionner et se sont confrontés à un refus catégorique. Mais l'opposition au maintien de l'animateur, à laquelle plusieurs têtes d'affiche de la chaine ont pris part, a fini par causer d'autres troubles à la chaîne de Canal+. Le 20 janvier, Sonia Mabrouk a été la première à exprimer publiquement, et sur les ondes de CNews, son désaccord avec la chaîne : "La décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. J'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie, mais en aucun cas ça ne vaut de cautionner cela, en aucun cas c'est une complaisance morale", déclarait-elle.

Elle a rapidement été suivie par Pascal Praud, autre vedette de CNews, qui exprimait son soutien à la journaliste dans un message posté sur X le 24 janvier : "J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia. Elle a trouvé les mots justes. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles". La journaliste Laurence Ferrari en a rajouté une petite couche se disant "interpellée" par la décision de la chaîne, tout en rappelant sa "loyauté professionnelle totale" envers CNews.

Si la pression exercée sur CNews pour pousser la direction à se séparer de Jean-Marc Morandini est venue de l'intérieur, la chaîne a également rencontré des déconvenues avec une partie de la sphère politique. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a interdit à ses élus de se rendre sur le plateau de l'animateur qui était pourtant habitué à recevoir des membres du parti d'extrême droite. Une décision qui a d'autant plus fragilisé la position de l'animateur.

Le retrait de Morandini contraint par une autre démission ?

Si les appels à la démission et les oppositions des journaliste et animateurs stars du groupe Canal+ au maintien de Jean-Marc Morandini n'ont pas eu d'effets, la démission de l'une d'eux en raison du maintien de sexagénaire à l'antenne a, semble-t-il, été l'élément déclencheur.

Sonia Mabrouk a annoncé sa démission de CNews le vendredi 6 février par la voix d'un communiqué évoquant une "altération certaine et effective de (s)a relation avec une partie de la direction de CNews" depuis sa prise de distance avec le maintien de Jean-Marc Morandini. Un départ avec effet immédiat, le chaîne ayant dispensé Sonia Mabrouk du mois de préavis. A noter que la journaliste à quitter CNews, mais travaille toujours pour Europe 1, autre chaîne appartement au groupe Bolloré mais où Jean-Marc Morandini n'intervient pas.