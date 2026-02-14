Nutella, Kinder… qui était Maria Franca Ferrero, la présidente d'honneur du groupe Ferrero, décédée à 87 ans ?

On connaît tous les chocolats Ferrero… Mais qui était Maria Franca Ferrero, présidente d'honneur du groupe Ferrero et qui s'est éteinte à 87 ans, jeudi 12 février 2026 ?

L'industrie du chocolat est en deuil… Maria Franca Ferrero, veuve de Michele Ferrero et propriétaire du groupe Ferrero connu pour ses marques comme Nutella, Kinder et Ferrero Rocher, est morte jeudi 12 février à son domicile d'Alba, dans le Piémont italien. Elle avait 87 ans, comme l'explique BFMTV.

Son époux est décédé en 2015. Il était alors l'homme le plus riche d'Italie. À sa mort, elle avait hérité d'un empire industriel comptant une quarantaine d'usines avec 47 000 employés et un chiffre d'affaires annuel colossal, à plusieurs milliards d'Euros. Cependant, Maria Franca Ferrero n'était que présidente d'honneur à vie du groupe et présidente de la Fondation Ferrero. Car, c'est son fils, Giovanni, qui tient toujours un rôle opérationnel de premier plan au sein du groupe.

La mort de la riche industrielle du groupe Ferrero n'a évidemment pas laissé indifférente la Première ministre italienne, Giorgia Meloni. Elle lui a rendu hommage, en déclarant : "Avec sa disparition, l'Italie perd une figure qui incarnait, avec élégance et dignité discrète, un modèle d'entreprise créatrice de valeur, toujours attentive aux besoins de la communauté."

Maria Franca Ferrero est née à Savigliano le 21 janvier 1939, elle suit une formation d'interprète à Milan dans le nord de l'Italie avant d'être embauchée en 1961 comme traductrice et interprète chez Ferrero. C'est à cette période qu'elle rencontre son futur époux. Ils se marièrent en 1962, un an après leur rencontre et cela même en dépit du fait qu'elle n'aimait "pas le chocolat", comme elle l'avait révélé plus tard. Un an après, leur premier enfant naît, Pietro, qui décède en 2011 des suites d'une maladie soudaine. Puis, en 1964, c'est au tour de leur second fils Giovanni de venir au monde.

Une personne engagée

Au cours de sa vie, Maria Franca Ferrero s'illustra par plusieurs engagements philanthropiques quoique discrets qui lui valurent des distinctions, dont le titre de Chevalier Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de la République italienne en 2024. Le 19 décembre dernier, elle a été nommée à l'unanimité présidente d'honneur à vie du groupe Ferrero par les actionnaires réunis lors d'une assemblée générale extraordinaire.