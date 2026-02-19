Procès de Naps : le rappeur condamné pour viol ? Ces éléments qui contredisent sa version des faits
Le verdict du procès du rappeur Naps, jugé pour viol, est attendu ce jeudi 19 février 2026. L'artiste dément les faits qui lui sont reprochés, mais sept ans de prison ont été requis contre lui par la procureure générale.
Le rappeur Naps, jugé pour viol, saura s'il est condamné ou non ce jeudi 19 février. L'avocate générale a requis 7 ans de prison à l'encontre de l'artiste marseillais accusé d'avoir abusé d'une jeune femme de 21 ans lors d'une soirée organisée dans un hôtel parisien en 2021. Elle estime qu'il s'agit d'une peine "adaptée" et tenant compte du fait que "le risque de réitération s'agissant de l'accusé, aujourd'hui, demeure". Naps, Nabil Boukhobza de son vrai nom, nie toute agression sexuelle et pourra s'exprimer une dernière fois cet après-midi après la plaidoirie de son avocat.
D'après l'avocate générale, plusieurs preuves apportées durant l'instruction de l'enquête, notamment les expertises ADN, ainsi que les témoignages des deux amies de la plaignante "corroborent" la version de celle-ci et incriminent le rappeur Naps. La magistrat a déclaré être "intimement convaincue de la culpabilité de l'accusé" qui a, selon elle, "ignoré l'absence de réaction" de la plaignante et en profité.
"Elle ne dormait pas, je suis catégorique" : la version de Naps
L'affaire remonte à une soirée organisée dans une boîte de nuit de IXe arrondissement de Paris durant laquelle l'artiste, qui fêtait le succès de son titre La kiffance, a rencontré la plaignante alors âgée de 20 ans. Le rappeur a convié la jeune femme et les deux amies avec qui elle était à sa table pour qu'ils s'amusent ensemble, rapporte La Dépêche. Il leur a ensuite proposé de poursuivre la fête avec l'ensemble de son équipe dans sa chambre d'hôtel située près de la Gare de Lyon, ce que les jeunes femmes ont accepté.
Les faits auraient dégénéré dans la chambre d'hôtel. La plaignante a indiqué avoir consommé du cannabis, de l'alcool et du protoxyde d'azote durant la deuxième partie de soirée et avoir remarqué que les proches du rappeur s'éloignaient peu à peu, les laissant elle et ses deux amies seules avec Naps. Deux des jeunes femmes dont la plaignante, disent ensuite être parties se coucher dans le même lit se sentant "dans les vapes". L'accusatrice se serait endormie avant d'être réveillée par la douleur d'une pénétration vaginale qu'aurait effectué le rappeur. Selon elle, Naps lui aurait retiré ses sous-vêtements pendant qu'elle dormait avant de la violer. Elle aurait réussi à s'extraire du lit grâce à l'intervention d'une de ses amies.
Interpellé et placé en garde à vue en 2021 après la plainte déposée par la jeune femme, le rappeur a contesté cette version des faits et a évoqué un rapport sexuel consenti entre lui, la plaignante et l'une de ses amies. Il a argumenté en citant "les gémissements de plaisirs" qu'aurait eu la jeune femme. Lors de son audition, Naps a affirmé que lui et la plaignante se chauffaient avant d'avoir un rapport lors duquel la jeune femme a pris du plaisir, explique BFM TV. Une version qu'il a maintenu à la barre le mercredi 18 février détaillant ce qu'il a appelé un "plan à trois" : "Pendant que je le faisais avec elle [la plaignante], sa copine était réveillée et me regardait. Je l’ai embrassée". Tentant de prouver sa bonne foi et son respect du consentement, il a également affirmé que lorsque la copine de la plaignante a repoussé ses avances, il n'aurait pas insisté. Mais il assure, concernant la plaignante, que "tous les signaux étaient au vert" et "à aucun moment, elle était endormie". Et le rappeur d'insister : "Pour moi, elle ne dormait pas. Je suis catégorique. Jamais de la vie, ça ne me viendrait à l’idée de coucher avec une personne endormie. C’est sordide."
Ces témoignages et éléments qui fragilisent sa défense
La défense de l'artiste est toutefois mise à mal par les témoignages de la plaignante et de ses deux ex-amies qui insistent sur le fait que la jeune femme dormait. Un état qui ne permettait pas à la jeune femme "d'exprimer un consentement libre et éclairé", a rappelé la justice. Autre élément fragilisant la défense de Naps : le rapport d'expertise génétique atteste de la présence de l'ADN du chanteur mélangé à celui de la plaignante sur les sous-vêtements de cette dernière.
Au cours de l'audience, les deux amies de la plaignante ont également appuyé la version du viol. L'une d'elle a déclaré avoir constaté des faits semblant être constitutifs d'un viol. Ce qu'elle avait pourtant nié lors des ses auditions devant les policiers et les magistrats. Devant la cour, la jeune femme a avoué "être rongée par les regrets de ne pas avoir mieux protéger son amie". La seconde, à qui la plaignante avait reproché de ne pas être venue à son secours, avait déclaré en audition s'être "proposé à Naps pour qu'il l'arrête les faits" sur la plaignante, mais a reconnu avoir menti. Elle s'est défendue en insistant sur le fait "qu'elle n'avait pas conscience que c'était un viol" et qu'elle avait "fait son maximum" ce jour-là.
13:22 - Le rappeur Naps accusé d'avoir "ignoré l'absence de réaction" de la plaignante
Lors de son réquisitoire, la procureure générale a dit être "intimement convaincue de la culpabilité de l'accusé" dans cette affaire de viol. Elle a jugé le dossier "symptomatiques du traitement judiciaire des violences sexuelles" en raison du débat autour du consentement. "On essaie de vous faire croire que c'est du 'parole contre parole'. Aucun dossier de violences sexuelles n'arrive devant une cour criminelle s'il repose sur du 'parole contre parole'", a lancé la magistrate. Alors que le rappeur Naps évoque un rapport sexuel consenti, la procureure générale l'accuse d'avoir "ignoré l'absence de réaction" de la partie civile qui assure qu'elle dormait, au moment des faits et avoir "profité de cette absence de réaction". Le rappeur n'a pas réagi aux réquisitions, mais il aura l'occasion de s'exprimer cet après-midi à l'issue des plaidoiries de la défense.
13:13 - Selon les avocats de la défense, il y aurait "absence de viol"
Suite à la plaidoirie des avocats de la partie civile, les avocats de la défense ont entamé leurs lignes de fortification. D'après eux, l'absence de réaction de la part des deux amies face à l'agression sexuelle de Fanny par Naps s'explique par "l'absence de viol". Ils estiment ainsi que les deux femmes "ont menti durant leurs témoignages".
11:35 - 7 ans d'emprisonnement requis contre Naps
L'avocate générale a, à son tour, pris la parole cette matinée, lors de la dernière journée du procès de Naps. Accusé de viol, elle requiert à son égard 7 ans d'emprisonnement. Les avocats de la défense vont plaider cette après - midi.
10:40 - Procès de Naps : dernières plaidoiries des avocats avant le verdict
Ce jeudi matin, l'avocat de la partie civile, Me Jean-Baptiste Boué-Diacquenod, a plaidé en faveur de sa cliente, la plaignante Fanny. Il souligne le courage de la jeune femme durant ces jours de procès, et la détermination qu'elle a montrée. "Elle n'a pas failli quand elle a été interrogée sous le feu nourri de trois avocats, elle vous a remis sa vérité, elle n'a pas menti, ni ourdi un complot pour faire chuter M. Boukhobza", achève - t il, avant que la séance ne soit suspendue.
10:34 - "Les expertises corroborent avec la douleur de Fanny"
C'est aujourd'hui que sera connu le verdict du procès de Naps, accusé de viol par Fanny. L'avocat de la partie civile a débuté sa plaidoirie en rappelant que les expertises scientifiques corroborent avec la douleur qu'a ressentie sa cliente après son agression. Le défenseur rappelle également les mensonges auxquels la présumée victime a du faire faire durant le procès. En faisant référence à l'une des amies, Alexia, qui a avoué avoir menti par culpabilité de ne pas avoir aidée Fanny au moment des faits.
Naps mis en examen pour d'autres accusations de viol
"Je conteste les faits", a répété Naps à la barre en préambule de son procès pour viol le lundi 16 février. Dans une publications sur ses réseaux sociaux, depuis supprimée, l'artiste s'est dit très confiant concernant son procès avant le début de l'audience rappelle Le Parisien : "J'ai fait le choix de ne jamais communiquer sur les affaires en cours, et ce, afin de préserver l'intégrité et la sérénité des procédures. Déterminé à démontrer mon innocence, je continuerai à me tenir à l'entière disposition de l'autorité judiciaire. Je suis tarpin [très] serein".
Naps, déjà condamné pour divers délits dont l'usage de stupéfiant ou conduite sans permis, est également mis en examen dans une autre procédure pour viols et agressions sexuelles. Trois femmes ont déposé plainte contre lui et l'accusent d'avoir abusé d'elles dans un hôtel de Saint-Cyr-sur-Mer, dans le Var. Des faits que le rappeur conteste également, et pour lesquels une enquête est toujours en cours.