Procès de Naps : le rappeur condamné pour viol ? Ces éléments qui contredisent sa version des faits

Le verdict du procès du rappeur Naps, jugé pour viol, est attendu ce jeudi 19 février 2026. L'artiste dément les faits qui lui sont reprochés, mais sept ans de prison ont été requis contre lui par la procureure générale.

Le rappeur Naps, jugé pour viol, saura s'il est condamné ou non ce jeudi 19 février. L'avocate générale a requis 7 ans de prison à l'encontre de l'artiste marseillais accusé d'avoir abusé d'une jeune femme de 21 ans lors d'une soirée organisée dans un hôtel parisien en 2021. Elle estime qu'il s'agit d'une peine "adaptée" et tenant compte du fait que "le risque de réitération s'agissant de l'accusé, aujourd'hui, demeure". Naps, Nabil Boukhobza de son vrai nom, nie toute agression sexuelle et pourra s'exprimer une dernière fois cet après-midi après la plaidoirie de son avocat.

D'après l'avocate générale, plusieurs preuves apportées durant l'instruction de l'enquête, notamment les expertises ADN, ainsi que les témoignages des deux amies de la plaignante "corroborent" la version de celle-ci et incriminent le rappeur Naps. La magistrat a déclaré être "intimement convaincue de la culpabilité de l'accusé" qui a, selon elle, "ignoré l'absence de réaction" de la plaignante et en profité.

"Elle ne dormait pas, je suis catégorique" : la version de Naps

L'affaire remonte à une soirée organisée dans une boîte de nuit de IXe arrondissement de Paris durant laquelle l'artiste, qui fêtait le succès de son titre La kiffance, a rencontré la plaignante alors âgée de 20 ans. Le rappeur a convié la jeune femme et les deux amies avec qui elle était à sa table pour qu'ils s'amusent ensemble, rapporte La Dépêche. Il leur a ensuite proposé de poursuivre la fête avec l'ensemble de son équipe dans sa chambre d'hôtel située près de la Gare de Lyon, ce que les jeunes femmes ont accepté.

Les faits auraient dégénéré dans la chambre d'hôtel. La plaignante a indiqué avoir consommé du cannabis, de l'alcool et du protoxyde d'azote durant la deuxième partie de soirée et avoir remarqué que les proches du rappeur s'éloignaient peu à peu, les laissant elle et ses deux amies seules avec Naps. Deux des jeunes femmes dont la plaignante, disent ensuite être parties se coucher dans le même lit se sentant "dans les vapes". L'accusatrice se serait endormie avant d'être réveillée par la douleur d'une pénétration vaginale qu'aurait effectué le rappeur. Selon elle, Naps lui aurait retiré ses sous-vêtements pendant qu'elle dormait avant de la violer. Elle aurait réussi à s'extraire du lit grâce à l'intervention d'une de ses amies.

Interpellé et placé en garde à vue en 2021 après la plainte déposée par la jeune femme, le rappeur a contesté cette version des faits et a évoqué un rapport sexuel consenti entre lui, la plaignante et l'une de ses amies. Il a argumenté en citant "les gémissements de plaisirs" qu'aurait eu la jeune femme. Lors de son audition, Naps a affirmé que lui et la plaignante se chauffaient avant d'avoir un rapport lors duquel la jeune femme a pris du plaisir, explique BFM TV. Une version qu'il a maintenu à la barre le mercredi 18 février détaillant ce qu'il a appelé un "plan à trois" : "Pendant que je le faisais avec elle [la plaignante], sa copine était réveillée et me regardait. Je l’ai embrassée". Tentant de prouver sa bonne foi et son respect du consentement, il a également affirmé que lorsque la copine de la plaignante a repoussé ses avances, il n'aurait pas insisté. Mais il assure, concernant la plaignante, que "tous les signaux étaient au vert" et "à aucun moment, elle était endormie". Et le rappeur d'insister : "Pour moi, elle ne dormait pas. Je suis catégorique. Jamais de la vie, ça ne me viendrait à l’idée de coucher avec une personne endormie. C’est sordide."

Ces témoignages et éléments qui fragilisent sa défense

La défense de l'artiste est toutefois mise à mal par les témoignages de la plaignante et de ses deux ex-amies qui insistent sur le fait que la jeune femme dormait. Un état qui ne permettait pas à la jeune femme "d'exprimer un consentement libre et éclairé", a rappelé la justice. Autre élément fragilisant la défense de Naps : le rapport d'expertise génétique atteste de la présence de l'ADN du chanteur mélangé à celui de la plaignante sur les sous-vêtements de cette dernière.

Au cours de l'audience, les deux amies de la plaignante ont également appuyé la version du viol. L'une d'elle a déclaré avoir constaté des faits semblant être constitutifs d'un viol. Ce qu'elle avait pourtant nié lors des ses auditions devant les policiers et les magistrats. Devant la cour, la jeune femme a avoué "être rongée par les regrets de ne pas avoir mieux protéger son amie". La seconde, à qui la plaignante avait reproché de ne pas être venue à son secours, avait déclaré en audition s'être "proposé à Naps pour qu'il l'arrête les faits" sur la plaignante, mais a reconnu avoir menti. Elle s'est défendue en insistant sur le fait "qu'elle n'avait pas conscience que c'était un viol" et qu'elle avait "fait son maximum" ce jour-là.