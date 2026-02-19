Arrestation de l'ex-prince Andrew : des faits sordides évoqués dans de nouvelles accusations

Andrew Mountbatten-Windsor, frère du roi Charles III déchu de ses titres royaux, a été arrêté et placé en garde à vue par la police britannique ce jeudi 19 février pour des soupçons d'abus de pouvoir liés à l'affaire Epstein. Plusieurs nouvelles accusations le visent.

C'est un anniversaire dont Andrew Mountbatten-Windsor se souviendra. Ce jeudi 19 février 2026, jour de ses 66 ans, le prince déchu d'Angleterre a été arrêté par la police britannique dans le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, où il réside. La presse britannique, dont BBC, rapporte que le frère du roi Charles III a été interpellé pour suspicion d'abus de pouvoir et a été placé en garde à vue. "Nous avons arrêté un homme d'une soixantaine d'années originaire du Norfolk, soupçonné de faute professionnelle dans l'exercice de ses fonctions publiques, et nous procédons actuellement à des perquisitions à des adresses dans le Berkshire et le Norfolk", indique un communiqué de la police sans confirmer l'identité du mis en cause.

L'arrestation de l'ex-prince Andrew intervient dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Epstein et l'implication du membre de la famille royale dans ce dossier tentaculaire de trafic sexuel. Si la police n'a pas précisé les raisons de l'arrestation, BBC écrit que le frère du roi Charles III serait soupçonné d'avoir transmis des documents confidentiels à Jeffrey Epstein du temps où il était envoyé spécial pour commerce international, entre 2001 et 2010. Après la publication de millions de documents liés à l'affaire Epstein par le gouvernement américain en janvier, les rumeurs sur le fait que l'ancien prince aurait "partagé des rapports secrets" avec le milliardaire américain durant les années 2000 se sont multipliées. La police britannique pourrait avoir trouvé un élément important à ce sujet pour justifier l'arrestation.

L'ex-prince Andrew cité dans une affaire de "torture"

L'enquête de la police britannique concernant l'implication d' Andrew Mountbatten-Windsor dans le dossier Epstein s'étend au-delà des soupçons pour abus de pouvoir. Les investigations s'attardent sur toutes les accusations concernant le membre déchu de la famille royale et contenues dans les dossiers révélés par le gouvernement américain. Parmi ces documents, la police britannique a "pris connaissance" d'un rapport expurgée du FBI sur des accusations de "trafic d'êtres humains et d'agressions sexuelles sur un mineur" dans le village de Virginia Water, entre 1994 et 1996. La police a indiqué n'avoir "trouvé aucune trace de ces accusations" dans ses propres archives et a lancé un appel à témoins à la recherche d'information.

Andrew Mountbatten-Windsor serait mentionné dans ce rapport, de même Ghislaine Maxwell qui n'est autre que la compagne et complice de Jeffrey Epstein, selon un témoin anonyme rapporte l'AFP. Ce dernier affirme qu'une femme aurait été attachée sur une table et "torturée avec des chocs électriques", tandis que le prince déchu et d'autres hommes auraient regardé la scène. La police britannique n'a pas confirmé cette information et n'a même pas évoqué l'association du nom d' Andrew Mountbatten-Windsor à ces accusations.

Des accusations d'agressions sexuelles sur une deuxième femme

Andrew Mountbatten-Windsor est associé aux dossiers Epstein depuis que Virginia Giuffre, une des victimes les plus connues du trafic sexuel mis en place par le milliardaire américain, a accusé l'ancien prince de lui avoir imposé plusieurs relations sexuelles entre 2001 et 2002, alors qu'elle avait 17 ans, lors de deux rencontres organisées par Jeffrey Epstein. Ces accusations remontent à 2019, mais Andrew Mountbatten-Windsor a toujours nié une quelconque implication dans le dossier Epstein. Il n'a jamais été condamné, mais a été déchu de ses titres royaux par son frère, Charles III, en raison de ces accusation en 2025, quelques mois après le suicide de Virginia Giuffre.