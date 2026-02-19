Béatrice Ardisson : de quoi est morte l'ex-femme du célèbre animateur ? Un cancer évoqué

Béatrice Ardisson, née Béatrice Loustalan, s'est éteinte mercredi 18 février 2026. L'ex-femme de Thierry Ardisson est morte à l'âge de 62 ans. Elle était malade.

Première épouse du célèbre animateur de télévision, Thierry Ardisson, Béatrice Ardisson, née Loustalan le 26 juillet 1963, est morte. L'annonce est tombée ce jeudi 19 février en fin de journée, mais celle qui était illustratrice sonore, musicienne et disc-jockey s'est éteinte la veille, mercredi 18 février 2026, soit tout juste sept mois après Thierry Ardisson. Avec lui, Béatrice Ardisson avait eu trois enfants qui se retrouvent aujourd'hui orphelins. "Béatrice Ardisson est partie paisiblement ce mercredi 18 février, chez elle, entourée de ses enfants et de ses amis", ont fait savoir ces derniers, dont BFMTV se fait l'écho.

Âgée seulement de 62 ans, Béatrice Loustalan était malade. Elle est décédée des suites d'un cancer, sans que la nature exacte de celui-ci ne soit communiqué. Son ex-époux s'était également éteint en juillet dernier après avoir souffert d'un cancer du foie. Il était lui âgé de 76 ans.

Béatrice Ardisson, une personnalité influente de la scène musicale

Très discrète, et ce d'autant plus en comparaison de son ex-mari, Béatrice Ardisson, qui avait choisi de garder comme nom d'artiste le patronyme de celui qui aura été son époux pendant vingt-deux ans (1988-2010), n'en était pas moins une personnalité influente de la scène musicale et audiovisuelle.

On lui doit une trentaine de compilations à succès, parmi lesquels notamment 8 volumes de La Musique de Paris Dernière ainsi que l'album Patchwork. Béatrice Ardisson était également l'artiste derrière la musique proposée lors des défiles de Christian Lacroix. Sa touche ? Des reprises souvent décalées et guères conventionnelle. Elle a aussi créé l'ambiance sonore de lieux chic et luxueux de la capitale, tel que le restaurant Le Fouquet's ou la boutique Louis Vuitton à Paris.

Qui sont les trois enfants de Béatrice Ardisson ?

Avec son mari Thierry Ardisson, Béatrice Loustalan ont eu trois enfants : Ninon née en 1989, Manon en 1991 et Gaston en 1996. Alors que l'animateur enchaînait les émissions et les succès à Paris, Béatrice Ardisson élevait leurs enfants loin du tumulte parisien, en Normandie, où Thierry Ardisson les rejoignait le week-end. Si leur mariage aura tout de même duré vingt-deux ans, le rythme effréné de la vie professionnelle de Thierry Ardisson n'aura pas été sans conséquence sur leur vie de famille. Le couple s'est finalement séparé en 2010, quelques mois après que Thierry Ardisson ait commencé une nouvelle relation avec une certaine Audrey Crespo-Mara.

Aujourd'hui âgés d'une trentaine d'années, les trois enfants de Béatrice Ardisson travaillent. Le fils est un entrepreneur qui a travaillé notamment dans la société Ardisong de son père. On lui doit également la société Oxygen Water qui conçoit de l'eau en canette, mais aussi la marque de casquette Nasaseasons. La cadette, Manon, est productrice tandis que sa sœur aîné, Ninon, est une "artiste" et "conférencière en Beaux-Arts", selon sa mère. Les filles de Béatrice Loustalan ont toutes les deux eu au moins un enfant, ce qui faisait de Béatrice Ardisson une grand-mère.