Béatrice Ardisson : de quoi est morte l'ex-femme du célèbre animateur ? Un cancer évoqué
Béatrice Ardisson, née Béatrice Loustalan, s'est éteinte mercredi 18 février 2026. L'ex-femme de Thierry Ardisson est morte à l'âge de 62 ans. Elle était malade.
Première épouse du célèbre animateur de télévision, Thierry Ardisson, Béatrice Ardisson, née Loustalan le 26 juillet 1963, est morte. L'annonce est tombée ce jeudi 19 février en fin de journée, mais celle qui était illustratrice sonore, musicienne et disc-jockey s'est éteinte la veille, mercredi 18 février 2026, soit tout juste sept mois après Thierry Ardisson. Avec lui, Béatrice Ardisson avait eu trois enfants qui se retrouvent aujourd'hui orphelins. "Béatrice Ardisson est partie paisiblement ce mercredi 18 février, chez elle, entourée de ses enfants et de ses amis", ont fait savoir ces derniers, dont BFMTV se fait l'écho.
Âgée seulement de 62 ans, Béatrice Loustalan était malade. Elle est décédée des suites d'un cancer, sans que la nature exacte de celui-ci ne soit communiqué. Son ex-époux s'était également éteint en juillet dernier après avoir souffert d'un cancer du foie. Il était lui âgé de 76 ans.
Béatrice Ardisson, une personnalité influente de la scène musicale
Très discrète, et ce d'autant plus en comparaison de son ex-mari, Béatrice Ardisson, qui avait choisi de garder comme nom d'artiste le patronyme de celui qui aura été son époux pendant vingt-deux ans (1988-2010), n'en était pas moins une personnalité influente de la scène musicale et audiovisuelle.
On lui doit une trentaine de compilations à succès, parmi lesquels notamment 8 volumes de La Musique de Paris Dernière ainsi que l'album Patchwork. Béatrice Ardisson était également l'artiste derrière la musique proposée lors des défiles de Christian Lacroix. Sa touche ? Des reprises souvent décalées et guères conventionnelle. Elle a aussi créé l'ambiance sonore de lieux chic et luxueux de la capitale, tel que le restaurant Le Fouquet's ou la boutique Louis Vuitton à Paris.
Qui sont les trois enfants de Béatrice Ardisson ?
Avec son mari Thierry Ardisson, Béatrice Loustalan ont eu trois enfants : Ninon née en 1989, Manon en 1991 et Gaston en 1996. Alors que l'animateur enchaînait les émissions et les succès à Paris, Béatrice Ardisson élevait leurs enfants loin du tumulte parisien, en Normandie, où Thierry Ardisson les rejoignait le week-end. Si leur mariage aura tout de même duré vingt-deux ans, le rythme effréné de la vie professionnelle de Thierry Ardisson n'aura pas été sans conséquence sur leur vie de famille. Le couple s'est finalement séparé en 2010, quelques mois après que Thierry Ardisson ait commencé une nouvelle relation avec une certaine Audrey Crespo-Mara.
Aujourd'hui âgés d'une trentaine d'années, les trois enfants de Béatrice Ardisson travaillent. Le fils est un entrepreneur qui a travaillé notamment dans la société Ardisong de son père. On lui doit également la société Oxygen Water qui conçoit de l'eau en canette, mais aussi la marque de casquette Nasaseasons. La cadette, Manon, est productrice tandis que sa sœur aîné, Ninon, est une "artiste" et "conférencière en Beaux-Arts", selon sa mère. Les filles de Béatrice Loustalan ont toutes les deux eu au moins un enfant, ce qui faisait de Béatrice Ardisson une grand-mère.
20:18 - Béatrice Loustalan grand-mère
Chacune de ses deux filles ayant eu au moins un enfant, selon Gala, Béatrice Ardisson était donc grand-mère. L'un de ses petits-enfants est une fillette née en 2019 du mariage entre Manon Ardisson et Samuel de Ceccaty.
19:55 - Comment Béatrice Loustalan a élevé presque seule ses trois enfants
Durant leur mariage, Thierry et Béatrice Ardisson ne vivent pas en permanence sous le même toit. En semaine, monsieur est à Paris, où il enchaîne les émissions. Loin du tumulte parisien, madame élève donc seule du lundi au vendredi leurs trois enfants. "Dans le schéma classique de la famille classique, les gens pourraient penser qu'il était absent", indiquait dans le documentaire La Face cachée de l'homme en noir leur fils Gaston Ardisson. Et de renchérir, non sans espièglerie : "Vu qu'il pouvait être un peu chiant je ne pense pas que j'aurais été très content de voir mon père tous les jours !"
19:37 - Qui est Ninon, l'aînée de Béatrice Ardisson ?
En 2024, Béatrice Ardisson présentait sa fille aînée ainsi auprès de Presse Lib : une "artiste" et "conférencière en Beaux-Arts". "Elle a exposé dans plusieurs institutions, comme la Tate Modern et le Victoria and Albert Museum", se réjouissait Béatrice Loustalan. La trentenaire figurait également au sein de la direction artistique de la branche anglaise d'Ardisong. En 2018, elle a épousé le compositeur Narotam Horn avec qui elle aurait eu au moins un enfant, selon Gala.
19:25 - Qui est Manon Ardisson, la fille cadette de Béatrice Ardisson ?
C'est sans doute celle qui a le plus suivi les pas de son père, Thierry Ardisson. Manon Ardisson, la cadette du couple née en 1991 est aujourd'hui productrice. Après avoir fait ses études au Royaume-Uni, où elle a suivi un cursus d'histoire à l'Université College de Londres jusqu'à l'obtention de son diplôme en 2010, la fille de Béatrice Ardisson a fait ses armes chez Shoebox films où elle occupait un poste d'assistante de production, rapporte Gala. Elle a ensuite pris le contrôle d'Ardimages UK, qui n'est autre que la branche internationale de la société de production de Thierry Ardisson, avec rapidement quelques succès comme la projection au Festival du Film de Venise de La Soledad du vénézuélien Jorge Thielen Armand. En 2015, elle crée sa propre société de production : Magic Bear Production. Mariée à Samuel de Ceccaty depuis décembre 2016, ils ont eu une fille en 2019. Ensemble, ils ont également fondé Cat&Bear Pictures.
19:18 - Qui est Gaston Ardisson, le fils Béatrice Ardisson ?
Dernier de la fratrie, Gaston Ardisson est donc né en 1996 et s'apprête donc à fêter ses 30 ans. En 2010, au moment du divorce de ses parents, il quitte la France avec Béatrice Ardisson. Musicien également, il s'installe à Londres avec sa mère. Il travaille ensuite dans la société Ardisong avec celle qui, depuis le divorce, est redevenue Béatrice Loustalan. Entrepreneur, celui qui se fait un temps appelé "Edward Newgate" dans sa jeunesse, comme le rappelle Télé Loisirs, a aussi lancé en 2017 la société Oxygen Water, conceptrice d'eau en canette. Il est également derrière la marque de casquette Nasaseasons.