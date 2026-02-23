Aya Nakamura moquée sur CNews : le chroniqueur de Pascal Praud présente ses excuses

Sur CNews ce lundi, l'écrivain Richard Millet a tenu des propos à la fois grossophobes, misogynes et racistes concernant Aya Nakamura. Le chroniqueur de Pascal Praud a fini par s'excuser plus tard... sans grande conviction.

Au lendemain de la cérémonie de clôture des JO 2026 de Milan-Cortina, Pascal Praud et ses chroniqueurs faisaient le point, ce lundi 23 février, dans L'Heure des Pros sur CNews. Alors que les comparaisons fusaient avec la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Pascal Praud lui-même s'est extasié sur un tableau de La Traviata. Son chroniqueur Richard Millet a alors lâché : "Je préfère La Traviata à cette chanteuse énorme malienne", faisant une référence directe à la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, qui s'était produite devant l'Académie française en 2024.

En plateau, la chroniqueuse et avocate Sarah Saldmann l'a immédiatement repris, en lançant des "non, non, non". Pas suffisant pour arrêter Richard Millet : "Je peux parler comme ça… [Elle] chantait devant l'Académie française. C'était une provocation", a-t-il enchaîné. Dans la séquence, Sarah Saldmann s'agace. De son côté, Pascal Praud rebondit, presque timidement : "Je vais être obligé de modérer [...] Vous ne pouvez pas la qualifier physiquement, comme vous l'avez fait. Je retire, c'est pas bien."

"Vous nous mettez en difficulté nous, la chaîne"

Plusieurs heures après l'émission, CNews a finalement publié sur X un extrait tiré de la deuxième partie d'émission dans lequel Pascal Praud demande à son chroniqueur de s'excuser pour ses propos déplacés contre Aya Nakamura. Des propos qu'il qualifie de "pas gentils", "inappropriés", "insultants" et "sexistes".

"Vous nous mettez en difficulté nous, la chaîne, vous me mettez en difficulté, moi. Après c'est moi qui suis responsable", ajoute Pascal Praud, qui ne peut s'empêcher de dire également tout le bien qu'il pense de son chroniqueur. "Je m'excuse", finit par lâcher sans grande conviction Richard Millet, indiquant avoir une tendance à s'emporter. Mais il persiste et signe dans la foulée : "J'appelle un chat un chat, en tant qu'écrivain aussi, j'appelle les choses, je dis les choses telles qu'elles sont."