Strasbourg : une candidate LFI menacée de mort au couteau, que s'est-il vraiment passé ?

La candidate présente sur la liste de la France insoumise a annoncé déposer plainte après avoir été agressée au couteau lors d'une opération de collage, vendredi 6 mars, à Strasbourg.

Une agression inquiétante à une semaine des élections municipales. C'est ce qu'a vécu une candidate de la France insoumise, dans la soirée du vendredi 6 mars, à Strasbourg, selon un communiqué du parti. Alors qu'elle participait à une opération de collage d'affiches, Jamila Haddoum, travailleuse sociale de 44 ans, en dixième position sur la liste insoumise menée par Florian Kobryn, a été menacée de mort par un homme armé d'un couteau.

"Elle a été menacée de mort avec les mots : "Je vais te trancher la gorge" et insultée de "gauchiste de merde", "salope" et "pute". Une plainte a été déposée", a raconté Florian Kobryn dans un communiqué, condamnant des violences "inacceptables". La candidate, qui était accompagnée de ses enfants âgés de 15 et 16 ans lors de l'agression, va déposer plainte.

Florian Kobryn dénonce un "climat mortifère de haine et de défiance à l'encontre de La France insoumise"

Le candidat LFI à Strasbourg a également dénoncé un "climat mortifère de haine et de défiance à l'encontre de La France insoumise" qui est "pourtant premier rempart contre la montée de l'extrême droite", estime Florian Kobryn. "Nous appelons à un sursaut républicain et antifasciste, ainsi qu'à une fin de campagne apaisée, loin des attaques dont nous faisons l'objet", a-t-il poursuivi.

Selon Florian Kobryn - crédité à 10 % d'intentions de vote aux élections municipales - a déclaré à l'AFP que cette agression n'est que la suite de nombreuses autres contre le parti, survenues depuis une quinzaine de jours. "La serrure du local de campagne a été forcée, de la colle a été mise dans la serrure. Des excréments ont été déposés devant le local", a-t-il révélé, déplorant qu'avec cette agression "ça prend une tout autre tournure".

Un meeting LFI dans le Nord perturbé par des individus cagoulés

Dans d'autres villes aussi, la France insoumise a récemment été prise à partie. Lors d'un meeting organisé à Faches-Thumesnil (Nord), le même jour, une quinzaine d'individus cagoulés ont perturbé l'événement du maire LFI sortant Patrick Proisy, en forçant l'entrée de la salle, selon les organisateurs. "Une quinzaine de personnes est entrée dans la salle en jetant de la peinture couleur sang et en criant 'Justice pour Quentin' ainsi que des slogans anti-LFI", raconte l'élu insoumis auprès de France 3 Régions, qui explique avoir été enfariné.

La préfecture du Nord a affirmé qu'une alerte avait été donnée à la police qui a, ensuite, interpellé quatre personnes. Patrick Proisy a annoncé porter plainte.